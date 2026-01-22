Autoridades refuerzan programa de vigilancia médica en fincas bananeras de Changuinola

Changuinola, Bocas del Toro/La ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, junto al director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, realizaron una gira de trabajo en fincas bananeras del distrito de Changuinola como parte del programa de vigilancia médica, establecido mediante un acuerdo entre el Gobierno Nacional y la empresa Chiquita Panamá.

Durante la visita, la ministra Muñoz informó sobre los avances en la generación de empleo dentro del proceso de reactivación bananera en la provincia. Detalló que, tras los reclutamientos realizados luego de una visita previa en noviembre, se ha logrado la firma de 1,600 contratos laborales, de los cuales 967 ya han sido registrados y verificados por el Ministerio de Trabajo.

“Esto es muy importante para nosotros, porque garantiza empleos formales y condiciones laborales supervisadas”, destacó la titular de la cartera laboral.

Por su parte, el director general de la CSS, Dino Mon, resaltó la importancia de la salud de los trabajadores como eje fundamental para el desarrollo productivo del país. “Aquí lo único que no puede faltar es salud para poder cumplir con la labor de productividad que todos soñamos y traer paz a este país”, expresó.

Según indicó la ministra de Trabajo, el programa de vigilancia médica forma parte del acuerdo entre el Gobierno Nacional y Chiquita Panamá, enfocado en proteger la salud de los trabajadores bananeros y fortalecer la actividad económica en la región. Hasta la fecha, el proceso de reactivación bananera en Bocas del Toro ha generado más de 1,700 empleos.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar supervisando las condiciones laborales y sanitarias, como parte de una estrategia integral para impulsar el empleo y el bienestar de los trabajadores del sector bananero.

Con información de Nixon Miranda