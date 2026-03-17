Jacob Elordi se vuelve viral tras regalar un libro a una fan en un vuelo: el gesto que conquistó a internet

El actor australiano protagonizó uno de los momentos más comentados en redes sociales después de tener un gesto inesperado con una admiradora durante un vuelo comercial en Australia .

Lo que comenzó como un encuentro casual a bordo terminó convirtiéndose en un fenómeno viral que generó miles de reacciones en plataformas digitales.

El episodio ocurrió el 3 de marzo de 2026, cuando el intérprete viajaba en un avión de Qantas y fue reconocido por la creadora de contenido Patricia Albassit, quien posteriormente compartió la experiencia en TikTok. El breve encuentro entre ambos terminó transformándose en una historia que rápidamente captó la atención de miles de usuarios.

Según el relato publicado en redes sociales, Albassit se dio cuenta de que el actor se encontraba en el mismo avión mientras acomodaba su equipaje. Tras confirmar su identidad, decidió acercarse para saludarlo.

La interacción comenzó de forma cordial y relajada, pero pronto generó curiosidad entre otros pasajeros, quienes observaban con sorpresa la escena. De acuerdo con lo publicado por The Sun, Elordi reaccionó con amabilidad y mantuvo una actitud cercana durante toda la conversación.

Uno de los momentos más comentados ocurrió cuando el actor bromeó con la fan antes de tomarse una fotografía con ella. Entre risas, dijo: “Te tomo la foto si me das tu Birkin”, comentario que ayudó a romper el hielo y relajó el ambiente en el avión.

La situación tomó un giro inesperado después del aterrizaje. Según explicó Albassit, Jacob Elordi decidió hacer un regalo especial a la fan tras recordar que ella admiraba la película en la que el actor interpreta a Heathcliff.

El actor se dirigió a una tienda dentro del aeropuerto y compró dos ejemplares de la novela “Cumbres Borrascosas”, el clásico literario de Emily Brontë que inspiró su más reciente película.

Después pidió los nombres de las dos jóvenes para dedicar los libros de manera personalizada. La dedicatoria escrita por el actor en el ejemplar de Albassit fue especialmente emotiva:

“Querida Patricia, espero que hoy salga el sol para ti. Con cariño, Heathcliff”.

El gesto sorprendió tanto a la fan como a otros pasajeros que presenciaron la escena. Fotografías del momento, junto con imágenes del actor leyendo durante el vuelo, fueron publicadas posteriormente en TikTok.

El video compartido por Albassit rápidamente acumuló miles de visualizaciones, comentarios y reacciones. Muchos usuarios expresaron incredulidad ante lo que consideraron una experiencia casi imposible.

Entre los comentarios más populares aparecieron frases como: “Por mi salud mental, esto debe ser IA” y “Me alegro por ti, aunque no con todo mi corazón”, reflejando una mezcla de admiración y humor entre los seguidores.

La publicación se viralizó rápidamente y fue replicada en distintas plataformas digitales, donde los usuarios destacaron la actitud amable del actor.

Otro detalle que sorprendió a los pasajeros fue que Jacob Elordi viajaba en clase económica, algo poco habitual para una estrella de su nivel. El actor, que mide 1,96 metros, llamó la atención no solo por su presencia física, sino también por su actitud relajada y accesible durante todo el trayecto.

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Según testigos citados por medios británicos, el ambiente dentro del avión se volvió más distendido después del encuentro. Incluso familiares de otros viajeros comentaron su sorpresa al descubrir que el actor había compartido el vuelo con ellos.

El episodio reforzó la percepción pública de Elordi como una celebridad cercana y amable con sus seguidores.

El gesto del actor también volvió a poner en el centro de la conversación su reciente proyecto cinematográfico. “Cumbres Borrascosas”, dirigida por Andrea Arnold, presentó una reinterpretación contemporánea del clásico de Emily Brontë.

En la película, Jacob Elordi interpreta a Heathcliff, un personaje complejo marcado por la intensidad emocional y los conflictos internos. La adaptación se ambienta en paisajes rurales del Reino Unido y apuesta por un enfoque visual y narrativo moderno.

La crítica especializada ha destacado la actuación del actor por su capacidad para transmitir la profundidad psicológica del personaje. De acuerdo con la revista PEOPLE, su interpretación ha sido elogiada por aportar una dimensión actual al protagonista del clásico literario.

Aunque el encuentro ocurrió en un contexto cotidiano, el gesto de Jacob Elordi con una fan durante un vuelo terminó generando una ola de comentarios positivos en redes sociales.

La historia no solo mostró una faceta más humana del actor, sino que también reforzó su popularidad entre los seguidores. En un momento en el que las celebridades suelen mantener distancia con el público, un simple detalle, como regalar un libro y dedicar unas palabras, fue suficiente para convertir una experiencia privada en un fenómeno viral en internet.