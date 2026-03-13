Sandra Sandoval y Erika Ender lanzan 'Nunca Me Desprecies', una nueva versión de TipiPop

El concepto de TipiPop , que mezcla lo mejor del pop moderno con la música típica panameña, ha capturado la atención de la audiencia y generado grandes expectativas desde su anuncio.

El esperado proyecto TipiPop entre Erika Ender, Samy y Sandra Sandoval ya es una realidad, y lo han hecho con el lanzamiento de su nueva canción “Nunca Me Desprecies”.

Esta colaboración no solo marca el inicio de un nuevo género musical, sino que también representa una propuesta innovadora que fusiona el pop con la música típica panameña. Esta reinvención del tema clásico promete emocionar y sorprender a los fanáticos de ambos géneros, y poner a Panamá en el radar de la música global.

El concepto de TipiPop, que mezcla lo mejor del pop moderno con la música típica panameña, ha capturado la atención de la audiencia y generado grandes expectativas desde su anuncio. En esta ocasión, la canción “Nunca Me Desprecies” se convierte en el primer gran exponente de este género, y ambas artistas han sabido integrar sus estilos de manera única, mostrando la riqueza de la música tradicional de Panamá con un toque contemporáneo que conecta con nuevos públicos.

Sandra Sandoval, conocida como la reina del pindín panameño, y Erika Ender, una de las compositoras más exitosas en el ámbito musical internacional, han hecho historia con esta colaboración. La canción no solo destaca por su potente combinación de ritmos y melodías, sino también por su emotivo mensaje, que continúa el legado de la música típica pero con una propuesta fresca."

“Es algo fresco, es una oportunidad para que Panamá se escuche internacionalmente y se conozca el sonido panameño con un toque diferente. Estamos vendiendo algo fresco que emocionará. Es una oportunidad para que conozcan nuestro sonido”, declaró Sandra Sandoval en referencia al lanzamiento de “Nunca Me Desprecies”.

Con su estilo característico y su pasión por la música, Sandra ha logrado hacer de esta canción un referente para los fanáticos del género típico. Con Erika Ender a su lado, la colaboración ha sabido captar lo mejor de ambos mundos: la esencia popular de la música típica y la sofisticación de la producción pop, una mezcla que promete cautivar a la audiencia nacional e internacional.

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Por su parte, Erika Ender también expresó su entusiasmo por el proyecto, destacando el importante papel de esta fusión en la promoción de la cultura panameña. “Hay buena vibra, primero la alegría. Queremos resaltar nuestra música y todo es importante saber de dónde venimos. Juntar talentos y que vean la importancia de resaltar nuestra música”, comentó Erika, quien, además de su exitosa carrera como compositora y cantante, ha sido una de las principales promotoras del talento panameño a nivel global.

El trabajo de Erika Ender en el proyecto también ha contribuido a que “Nunca Me Desprecies” tenga una producción impecable que resalta la riqueza del género típico de Panamá, mientras lo hace accesible para el público joven y para quienes disfrutan de la música moderna.

La canción “Nunca Me Desprecies” llega en un momento clave para ambas artistas. Es una balada con tintes de desamor que explora temas como la vulnerabilidad y la superación personal. A través de sus letras, Sandra Sandoval y Erika Ender abordan los sentimientos de desdén y rechazo, pero también la fuerza para seguir adelante y encontrar la resiliencia en medio de la adversidad. Esta nueva versión de la canción, que combina los instrumentos típicos con elementos del pop moderno, le da un giro refrescante a un clásico de la música panameña.

Además, "Nunca Me Desprecies" no solo es una invitación a disfrutar de la música, sino también a celebrar la unión de talentos panameños que, al colaborar, resaltan la identidad y cultura del país. En las redes sociales, la respuesta ha sido abrumadora, con miles de seguidores compartiendo su emoción por el lanzamiento y pidiendo más canciones en este nuevo estilo de TipiPop.

El TipiPop, como género musical, no solo tiene el potencial de cambiar la forma en que se percibe la música típica panameña, sino también de llevarla a una audiencia global. Esta fusión no es solo una innovación artística, sino también una estrategia para internacionalizar la música tradicional de Panamá. Las voces de Sandra Sandoval y Erika Ender no solo promueven la cultura panameña, sino que también sirven como plataforma para que otros artistas emergentes del país se den a conocer.

Este primer lanzamiento de TipiPop es solo el comienzo de lo que promete ser un movimiento musical que romperá fronteras. El entusiasmo que genera este género es palpable entre los seguidores, quienes no solo esperan más canciones, sino también presentaciones en vivo y una expansión de esta corriente musical que une lo mejor de Panamá con el resto del mundo.

“Nunca Me Desprecies” es una canción que marca un hito en la historia de la música panameña, pero también abre las puertas para nuevas propuestas que seguirán explorando la mezcla de géneros tradicionales y modernos. La colaboración entre Erika Ender y Sandra Sandoval promete seguir evolucionando, y con ella, el TipiPop como una nueva fuerza en la música latina.

Con esta nueva era musical, Panamá se posiciona en el mapa de la música global, destacando sus raíces mientras crea sonidos innovadores que resonarán más allá de sus fronteras. ¡El TipiPop llegó para quedarse, y “Nunca Me Desprecies” es solo el principio.