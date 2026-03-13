Netflix prepara una serie sobre Frida Kahlo y Diego Rivera: una apasionada historia de amor y arte

La serie promete adentrarse en la compleja relación entre ambos, explorando sus pasiones, contradicciones y los desafíos que enfrentaron en su vida personal y profesional. Esta producción está basada en la novela “Nada es negro”, escrita por la autora francesa Claire Berest, y será dirigida por los reconocidos cineastas Gabriel Ripstein y Patricia Riggen.

La historia, que será una de las grandes apuestas de Netflix para el mercado latinoamericano, refleja el fascinante, pero turbulento, vínculo entre Kahlo y Rivera. A través de una narrativa emotiva y profundamente humana, la serie nos llevará a un viaje que mezcla arte, política, amor y sufrimiento. En palabras de los creadores, Frida será presentada no solo como una musa, sino como una mujer decidida a forjar su propia identidad frente al dolor, mientras que Diego será mostrado como un hombre cuya creatividad lucha por mantenerse intacta a pesar de sus contradicciones.

La serie, que promete convertirse en una de las producciones más esperadas de los próximos años, explora cómo la vida de estos dos gigantes del arte estuvo marcada por traiciones, sacrificios y un amor apasionado que se vivió y sufrió bajo los ojos del mundo entero. En este contexto, su relación no solo fue un campo de batalla en lo personal, sino también un espectáculo público que dejó huella en la historia de la cultura mexicana y global.

El proyecto, que se inspirará en la novela "Nada es negro", lleva al espectador a una época de gran efervescencia social, política y artística, donde Kahlo y Rivera no solo se enfrentaron a sus propios demonios, sino también a los retos de un México que luchaba por encontrar su lugar en un mundo cambiante. La serie se adentrará en el lado más íntimo de los artistas, mostrando cómo sus vidas se entrelazaron con sus obras más emblemáticas, como el “Frida” de 2002, que fue protagonizado por Salma Hayek.

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“La serie es un relato de una bomba envuelta en seda; una bomba que son ellos dos, que es México y que es, inevitablemente, el mundo entero”, describen los creadores de la serie. Esta frase resalta la fuerza y la magnitud de la historia de amor y arte de Frida y Diego, una relación que trasciende generaciones y sigue siendo una de las más fascinantes de la historia del arte.

La serie será dirigida por Gabriel Ripstein, conocido por su trabajo en la serie “Narcos” y por la adaptación de la novela “El coronel no tiene quien le escriba” de Gabriel García Márquez. Además, contará con la participación de la reconocida productora mexicana Mónica Lozano, quien ha trabajado en proyectos como “Amores perros” y “No se aceptan devoluciones”.

En cuanto al guion, la adaptación estará a cargo de María Renée Prudencio, quien fungirá como jefa de escritura, asegurando que la historia conserve la profundidad emocional y artística que caracterizó la relación entre los dos artistas. Patricia Riggen, quien ya tiene experiencia en proyectos sobre la cultura latina, se encargará de la dirección, asegurando que la serie tenga una visión auténtica y respetuosa de la vida y el legado de Frida y Diego.

La serie sobre Frida Kahlo y Diego Rivera se enmarca dentro de una serie de iniciativas de Netflix para fortalecer su presencia en México, un país clave en su expansión en Latinoamérica. El gigante de streaming ha anunciado una inversión de 1.000 millones de dólares en producción en el país durante los próximos cuatro años, lo que refleja el interés por crear contenido relevante y diverso que resuene con las audiencias latinoamericanas y globales.

Esta producción se alinea con el impulso de México como centro de creación de contenido audiovisual, especialmente con el reciente anuncio del incentivo fiscal del 30% a la producción cinematográfica, una medida que busca atraer más proyectos nacionales e internacionales.

Desde su trágica muerte, Frida Kahlo se ha consolidado como un ícono mundial. Su obra, su lucha contra el dolor físico y emocional, y su indomable personalidad siguen inspirando a generaciones. A través de esta serie, los creadores esperan rendir homenaje no solo a su legado artístico, sino también a su capacidad para transformar el sufrimiento en poder creativo, haciendo de ella una de las artistas más influyentes de la historia moderna.

Por otro lado, Diego Rivera, un pilar del muralismo mexicano y figura clave en la historia del arte, también será mostrado como un hombre lleno de contradicciones, pero con un genio artístico que marcó a su tiempo.

La serie de Netflix sobre Frida Kahlo y Diego Rivera promete ser una experiencia visual intensa que no solo retratará la vida de estos dos genios, sino que también explorará el contexto político y social que los rodeó. Con un guion sólido, un equipo de producción de alto nivel y una historia que sigue vigente en la cultura contemporánea, la serie se perfila como un éxito asegurado que captará la atención tanto de fanáticos del arte como de quienes buscan historias de amor, lucha y resistencia.

La relación entre Kahlo y Rivera sigue siendo una de las más fascinantes del mundo del arte, y con esta producción de Netflix, no cabe duda de que el legado de ambos continuará inspirando a nuevas generaciones.