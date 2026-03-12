Taylor Swift lidera la lista de cantantes más ricas del mundo en 2026

La superestrella del pop ha vuelto a hacer historia en la industria musical.

Según el ranking de multimillonarios 2026 publicado por Forbes, la artista estadounidense se posiciona como la cantante mujer más rica del mundo, con una fortuna estimada en 2.000 millones de dólares.

Con 36 años, Swift no solo lidera el listado femenino del sector musical, sino que también se ubica en el séptimo puesto entre las celebridades multimillonarias más ricas del planeta, superando a otras figuras influyentes del entretenimiento como Rihanna y Beyoncé.

El informe de Forbes destaca que el ranking de este año reúne 22 celebridades del mundo del espectáculo y el deporte, quienes en conjunto acumulan 48.100 millones de dólares, un aumento significativo respecto a los 39.000 millones registrados en 2025, cuando la lista incluía solo a 18 figuras.

El impresionante patrimonio de Taylor Swift se sustenta principalmente en tres grandes fuentes de ingresos que consolidaron su dominio financiero dentro de la música.

En primer lugar, cerca de 1.000 millones de dólares provienen de regalías y giras internacionales, especialmente del éxito sin precedentes de su tour mundial The Eras Tour, considerado uno de los espectáculos musicales más rentables de la historia.

A esto se suma un catálogo musical valorado en aproximadamente 900 millones de dólares, que incluye algunos de los álbumes más influyentes del pop contemporáneo.

El tercer componente clave de su riqueza es su portafolio inmobiliario, estimado en alrededor de 100 millones de dólares, compuesto por propiedades de lujo en distintas ciudades de Estados Unidos.

Swift alcanzó por primera vez el estatus oficial de multimillonaria en 2023, consolidando desde entonces su posición como una de las artistas más poderosas tanto en lo creativo como en lo financiero.

Detrás de Swift en el ranking femenino aparecen Rihanna y Beyoncé, ambas con patrimonios cercanos a 1.000 millones de dólares, ocupando los puestos 20 y 21 del listado general de celebridades multimillonarias.

En el caso de Rihanna, gran parte de su riqueza proviene de su exitoso negocio de cosméticos Fenty Beauty, empresa que cofundó junto al conglomerado de lujo LVMH.

Por su parte, Beyoncé ha construido su fortuna a lo largo de casi tres décadas de carrera musical, primero como integrante del icónico grupo Destiny's Child y posteriormente como solista.

La cantante texana también ostenta un récord histórico en la música: es la artista con más premios Grammy de todos los tiempos, con 35 galardones, y logró su primer Grammy a Álbum del Año en 2025.

El ranking general de celebridades multimillonarias está encabezado por el legendario director Steven Spielberg, quien lidera la lista con una fortuna estimada en 7.100 millones de dólares.

En segundo lugar se encuentra el creador de la saga Star Wars, George Lucas, con 5.200 millones de dólares.

El podio lo completa la leyenda del baloncesto Michael Jordan, cuyo patrimonio alcanza los 4.300 millones de dólares. Aunque durante su carrera en la National Basketball Association ganó alrededor de 90 millones en salarios, generó más de 2.000 millones antes de impuestos gracias a acuerdos comerciales con marcas como Nike, Hanes y Gatorade.

La edición 2026 del listado también incorporó cuatro nuevas celebridades multimillonarias. Entre ellas destacan el extenista suizo Roger Federer, el rapero y productor Dr. Dre, el director canadiense James Cameron y la propia Beyoncé.

Federer, retirado del tenis profesional desde 2022, amasó gran parte de su fortuna gracias a su participación en la empresa suiza de ropa deportiva On, que salió a bolsa en 2021 con una capitalización cercana a los 15.000 millones de dólares.

Por su parte, James Cameron ha dirigido tres de las cuatro películas más taquilleras de la historia: Titanic, Avatar y Avatar: The Way of Water.

Entre otras fortunas destacadas aparece el rapero Jay-Z, con 2.800 millones de dólares, impulsados en gran parte por su negocio en el sector de bebidas alcohólicas, así como la influyente presentadora Oprah Winfrey, cuyo patrimonio asciende a 3.200 millones gracias a su histórico programa televisivo y a sus inversiones inmobiliarias.

En el ámbito deportivo también sobresale LeBron James, estrella de Los Angeles Lakers, con una fortuna estimada en 1.400 millones de dólares, producto tanto de sus contratos en la NBA como de múltiples acuerdos comerciales y empresariales.

Con estos datos, Taylor Swift consolida su posición como la artista femenina más rica del planeta, demostrando que su impacto trasciende la música y se extiende al mundo empresarial y financiero.