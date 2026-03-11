Sylvester Stallone impulsa la precuela de Rambo y entrega el papel principal a Noah Centineo

La legendaria saga de acción que convirtió a Sylvester Stallone en un ícono del cine está a punto de iniciar una nueva etapa.

La franquicia de John Rambo tendrá una precuela que explorará el origen del personaje, pero esta vez el veterano actor no será quien encarne al famoso soldado.

El nuevo proyecto, titulado John Rambo, contará con Noah Centineo como protagonista, mientras Stallone participará detrás de cámaras como productor ejecutivo, marcando un cambio generacional dentro de una de las sagas más influyentes del cine de acción.

La película funcionará como precuela de Rambo: First Blood, la cinta estrenada en 1982 que presentó al personaje al mundo y que con el tiempo se convirtió en un clásico del género.

En esta nueva producción, la historia se centrará en los años formativos de John Rambo durante la guerra de Vietnam, etapa clave para comprender el trauma, las habilidades militares y la compleja personalidad que definieron al personaje en las películas posteriores.

Aunque el argumento completo aún se mantiene bajo reserva, se ha adelantado que el enfoque será más profundo y realista, explorando temas como la supervivencia en combate, la pérdida de la inocencia y las consecuencias psicológicas de la guerra.

El proyecto ya se encuentra en fase de producción y parte del rodaje se realiza en Bangkok, escenario que permitirá recrear ambientes similares a los conflictos bélicos que marcaron la historia del personaje.

La dirección estará a cargo del cineasta finlandés Jalmari Helander, reconocido por su estilo intenso dentro del cine de acción y aventuras. El director ha señalado en distintas ocasiones que es seguidor de la saga desde su infancia, lo que ha influido en su visión para esta nueva entrega.

Helander busca mantener la esencia de la franquicia con un enfoque más crudo y emocional, evitando depender en exceso de tecnologías digitales y apostando por métodos de filmación tradicionales para lograr una experiencia más realista.

Por primera vez desde el inicio de la franquicia, Sylvester Stallone no interpretará al personaje que ayudó a convertirlo en una estrella mundial. En las cinco películas anteriores, el actor no solo protagonizó la saga, sino que también participó como guionista y director en varias entregas.

La decisión de entregar el papel a Noah Centineo marca un momento histórico para la serie. El actor, conocido por sus participaciones en producciones juveniles y proyectos de acción recientes, asumirá el desafío de interpretar a un Rambo joven en pleno desarrollo como soldado.

Este movimiento recuerda lo ocurrido con la saga Creed, donde Stallone también cedió el protagonismo de su personaje Rocky Balboa para dar paso a una nueva generación de protagonistas.

La nueva película contará con un reparto diverso que acompañará al joven Rambo durante su etapa militar. Entre los actores confirmados se encuentran Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White, Yao y Tayme Thapthimthong.

Este elenco sugiere que la película tendrá una narrativa más coral, donde el desarrollo del protagonista estará acompañado por otros soldados y personajes clave dentro del contexto militar.

El guion fue desarrollado por Rory Haines y Sohrab Noshirvani, quienes anteriormente trabajaron en el guion de Black Adam.

Desde su debut en 1982, la saga de Rambo ha sido una de las más influyentes del género. Las cinco películas estrenadas hasta ahora han recaudado más de 800 millones de dólares en taquilla mundial, consolidando al personaje como un símbolo del cine de acción.

Más allá del entretenimiento, las historias de Rambo también generaron debates sobre la situación de los veteranos de guerra, la violencia en el cine y las dificultades que enfrentan los soldados al regresar a la vida civil.

El personaje fue presentado como un antihéroe marcado por el trauma, la soledad y las secuelas emocionales del conflicto, reflejando la experiencia de muchos excombatientes tras la guerra de Vietnam.

El estreno de John Rambo está previsto para 2027, y aunque aún faltan varios años, la noticia ya ha despertado una gran conversación entre los seguidores de la saga.

Mientras algunos fanáticos muestran cautela ante el cambio de protagonista, otros consideran que esta precuela representa una oportunidad para renovar el universo de Rambo y acercarlo a nuevas generaciones.

Con Sylvester Stallone como productor, un nuevo actor en el rol principal y una historia centrada en el origen del personaje, la franquicia busca demostrar que el legado de Rambo aún tiene mucho por contar en la pantalla grande.