Credenciales aprobó recomendar al Pleno de la Asamblea la ratificación de Lilibeth Cárdenas como directora de la Senniaf

Panamá/La Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional aprobó recomendar al pleno legislativo la ratificación de Lilibeth Cárdenas como nueva directora de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf), en medio de las denuncias de posibles abusos en albergues del Estado.

Durante su presentación ante los diputados de la comisión, la directora designada expuso un esquema de trabajo que contempla fortalecer la formación de los cuidadores y avanzar hacia un modelo en el que los albergues sean una medida excepcional y no la regla para la atención de niños y adolescentes.

Cárdenas también planteó la necesidad de impulsar alianzas con organismos internacionales y activar la participación de la Comisión de la Mujer de la Asamblea Nacional en las etapas de diagnóstico de la situación que enfrenta la institución.

La funcionaria designada reconoció que asumir la dirección de la entidad representa un reto complejo y aseguró que su compromiso es impulsar cambios que fortalezcan la protección de la niñez.

En ese sentido manifestó que "la Senniaf viene enfrentando una crisis muy importante, de escándalos, de presuntos abusos. Sin embargo, yo vengo aquí con la valentía que me corresponde a enfrentar este reto con la mejor disposición de transformar lo que está mal y transformarlo hacia algo positivo en beneficio de todos los niños”.

La directora designada también afirmó que su gestión estará marcada por la transparencia y la rendición de cuentas frente a cualquier irregularidad que pueda afectar a la institución.

Al referirse a ese punto expresó que “dentro de mi gestión no va a haber cosas que no sean transparentes. Si hay alguna situación que ponga en riesgo a nuestros niños o la credibilidad y la confianza de la ciudadanía, inmediatamente pondré las denuncias que tenga que poner”.

Cárdenas también aseguró que su trabajo estará enfocado en resolver los problemas que enfrenta la entidad y en recuperar la confianza de la población.

Durante su intervención señaló que “aquí yo no vengo a actuar por amiguismos. Yo vengo a resolver un problema y de garantía pongo mi credibilidad, mi honor y mi nombre. Y mi reto aquí no es venir a ser de heroína de una situación, sino ejercer y dejar un legado para los niños”.

La funcionaria indicó que una de sus primeras tareas será realizar un diagnóstico integral de la institución para conocer la situación real de los centros y los desafíos que deberá enfrentar su administración.

De acuerdo con lo explicado, este proceso podría tomar alrededor de tres meses, periodo en el que se evaluarán las condiciones de los albergues, el personal encargado del cuidado de los menores y los principales obstáculos que enfrenta la entidad.

Además, confirmó que ya visitó el Centro de Atención Integral en Tocumen, donde pudo identificar algunas de las deficiencias existentes, entre ellas la cantidad de cuidadores disponibles para atender a los niños.

Indicó que se adoptarán medidas para mejorar esas condiciones y fortalecer la atención a los menores bajo la responsabilidad del Estado.

Tras la aprobación en la Comisión de Credenciales, el nombramiento de la directora designada pasará ahora al pleno de la Asamblea Nacional, donde los diputados deberán decidir si ratifican o no su designación.

Con información de Meredith Serracín.