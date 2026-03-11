Detención provisional para exrepresentante de Campana por caso de peculado de más de $570 mil

Panamá Oeste/Se dictó detención provisional para el exrepresentante de Campana, mientras que al extesorero se le impuso la medida de presentarse a firmar los días 5 y 20 de cada mes, además de la prohibición de acercarse a la Junta Comunal.

Nota relacionada: Aprehenden a dos exfuncionarios por presunto peculado en Capira

Durante la audiencia se legalizó la aprehensión de ambos y se les imputaron cargos por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado agravado, por la presunta utilización de cheques que suman más de $570,000.

El exrepresentante y el extesorero ya habían sido llevados ante un juez de garantías con anterioridad, en esa ocasión por la presunta sustracción de documentos de la Junta Comunal de Campana.

La audiencia de apelación de la medida está programada para el 23 de marzo.