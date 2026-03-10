Aprehenden a dos exfuncionarios por presunto peculado en Capira

El caso estaría relacionado con un presunto desfalco de B/.570,084.69 dólares de los fondos del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales .

Capira, Panamá Oeste/Dos exfuncionarios de la Junta Comunal de Campana fueron aprehendidos este martes en el distrito de Capira durante la Operación Esquila, desarrollada por la Policía Nacional y el Ministerio Público.

Se trata del exrepresentante y del extesorero, quienes son investigados por delitos contra la administración pública en la modalidad de diferentes formas de peculado.

De acuerdo con las investigaciones judiciales, el caso estaría relacionado con un presunto peculado de B/.570,084.69 dólares de los fondos del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales.

Ambos aprehendidos fueron trasladados para los trámites correspondientes, y se mantiene abierto el proceso judicial que esclarecerá su presunta responsabilidad en los hechos.

Otros temas que puedes ver: