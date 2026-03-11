Ministra Montalvo explica por qué retiró de la Asamblea proyecto que sanciona a enmascarados en protestas

La funcionaria explicó que la decisión no responde a un cambio de fondo en la iniciativa, sino a aspectos de forma relacionados con la técnica legislativa.

La Chorrera, Panamá Oeste/La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, anunció que retiró temporalmente el proyecto de ley que busca sancionar a quienes participen en protestas con máscaras, capuchas o cubriéndose el rostro, con el objetivo de realizar ajustes técnicos antes de volver a presentarlo ante la Asamblea Nacional.

La funcionaria explicó que la decisión no responde a un cambio de fondo en la iniciativa, sino a aspectos de forma relacionados con la técnica legislativa. En ese sentido expresó que el retiro fue "por técnica legislativa ellos tienen una estructura de cómo son sus documentos y en el momento se detectó la situación y para evitar que el día de mañana nos rechazaran el proyecto por un tema de forma, más no de fondo, lo que yo hice fue retirarlo”.

Durante sus declaraciones también ofreció disculpas a los diputados por la molestia que pudo haber causado el retiro del documento y asumió la responsabilidad por lo ocurrido. “Error humano. Asumo toda la responsabilidad”, dijo.

La ministra aseguró que volverá a presentar la propuesta, ya que considera que se trata de una iniciativa necesaria. “Es un proyecto en el que yo creo y definitivamente voy a pelear y a dar toda la batalla que sea necesaria para que este proyecto se materialice”, manifestó.

Indicó además que espera presentarlo nuevamente antes del próximo martes. Montalvo explicó que el proyecto está dirigido únicamente a quienes participen en protestas con el rostro cubierto y aclaró que no afectará a otras actividades en las que las personas utilicen mascarillas o cubran su rostro por razones laborales, como los repartidores de delivery.

La funcionaria recordó que en Panamá se promueve el derecho a la manifestación pacífica, pero manifestó preocupación por hechos de violencia registrados en algunas protestas. “No puede ser que nosotros sigamos permitiendo el vandalismo, los ataques a la población”.

En ese contexto recordó el caso de la niña que resultó golpeada con una piedra durante una manifestación en el país. “El que protesta y sabe ir a una protesta siempre pone la cara”.

Jueces de paz no atienden temas de pensión alimenticia

Las declaraciones de la ministra se dieron durante una visita a La Chorrera, en la provincia de Panamá Oeste, donde sostuvo un encuentro con jueces de paz para revisar la aplicación de los cambios en la justicia comunitaria.

Montalvo indicó que en ese distrito los juzgados comunitarios cuentan con personal suficiente y se mantienen en funcionamiento. “En La Chorrera los jueces están bastante completos y están trabajando bien. Estamos revisando, hay cositas todavía”.

Recordó además que los juzgados comunitarios ya no atienden temas relacionados con pensiones alimenticias y que la implementación de los cambios en la justicia comunitaria inició el 2 de enero. Explicó que el proceso avanza dentro del plazo establecido por la ley, que contempla seis meses para su aplicación completa, por lo que esperan culminar la implementación en abril.

En relación con los casos de femicidio en Panamá Oeste, provincia que se ubica entre las que reportan más casos en el país, la ministra señaló que se han impulsado medidas para reforzar la protección a las mujeres. “Intentamos aumentar la cantidad de brazaletes para proteger a las mujeres y cuando vino el tema se tuvo un discurso para enajenar a la opinión pública”.

Con información de Yiniva Caballero.