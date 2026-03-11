Panamá inicia Charlas de Integridad para afiliados de la Liga de Fútbol Femenino

Panamá/Las Charlas de Integridad en el Fútbol dirigidas a jugadoras y cuerpos técnicos de los equipos de la Liga de Fútbol Femenino (LFF) iniciaron de manera exitosa y las mismas continuarán en los próximos días y semanas para crear conciencia y evitar que caigan en temas de manipulación y amaño de partidos.

El equipo Umecit FC fue el primero en recibir esta charla de parte del licenciado Jorge Rosas, asesor legal de la Federación Panameña de Fútbol (FPF). Durante la actividad se resaltó la importancia de mantener los valores del deporte, actuar con transparencia y rechazar cualquier intento de manipular resultados. Además, se orientó a las futbolistas sobre cómo identificar y denunciar situaciones sospechosas, reforzando el compromiso con un fútbol limpio, justo y respetuoso.

El licenciado Rosas, manifestó que estas charlas de integridad con los equipos de la Liga de Fútbol Femenino (LFF) les sirve a las jugadoras para crear conciencia y evitar que caigan en temas de manipulación y amaño de partidos.

"El principal objetivo es crear conciencia y que conozcan las consecuencias que conlleva caer en estos actos. Tratamos de capacitar a las jugadoras, concientizarlas de que este es un tema muy serio y que la federación lo está tratando con mucha seriedad para evitar que se den estas situaciones".

La portera Farissa Córdoba dijo: "La verdad contenta ya que la educación es parte de la profesión de nosotras y el conocimiento de te da un poder extra. Tomando en cuenta que se ha dado mucho este tema de amaños siempre es bueno saber las consecuencias de esto y el por qué no deberíamos caer en ello".

El técnico de Umecit FC, Juan Diego López, comentó que estas charlas son muy positivas y productivas para enseñar lo que es el juego limpio en la LFF y de esa forma aporta mucho al buen juego, a que sea transparente y al respeto de ellas mismas hacia los clubes.

"Se da una amplitud de este tipo de información que a veces se desconoce, pero a medida que va creciendo la liga es importante que cada una sepa las consecuencias si incumplen en algunos de estos casos".

Por su lado, Nicole De Obaldía indicó que fue una charla muy importante ya que habían muchas cosas las cuáles no teníamos conocimiento y esto ayuda a las jugadoras a saber lo que no podemos hacer.

"La verdad que con las cosas que se han visto de amaño de partidos, es importante hablar con nuestras amistades y compañeras de lo que está prohibido para que no se dañe la imagen del fútbol femenino en Panamá".

Información de FPF

