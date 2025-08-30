EN VIVO - LPF| CAI vs Alianza FC: Torneo Clausura 2025 por TVMAX

Panamá/La sexta jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) sigue su marcha en el estadio Agustín 'Muquita' Sánchez de La Chorrera con el partido entre CAI y Alianza FC que puedes ver a través de TVMAX.

El CAI de La Chorrera es un equipo que batalla por mantenerse en los primeros planos de la liga y enfrenta a un Alianza FC que ha demostrado carácter, especialmente en sus partidos como visitante.

Ambos equipos lucharán por conseguir puntos y mejorar dentro de sus respectivas conferencias. El CAI en el Oeste y Alianza en el Este.

Este es el primer juego de la cartelera sabatina que terminará con el enfrentamiento entre Plaza Amador y San Francisco FC.

Otro partido

Tauro FC 1-0 CD Universitario

El Tauro FC y el CD Universitario pusieron en marcha la sexta jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con un partido protagonizado por ambos equipos en el COS Spots Plaza.

Cristian Quintero marcó el único del encuentro al minuto 6, para el equipo taurino que se llevó la victoria .

Resto de la jornada

Herrera FC vs Árabe Unido

📍 Estadio Gustavo Posam

🗓 Domingo 31 de agosto – 🕓 4:00 p.m.

En el interior del país, Herrera FC recibe a un golpeado pero siempre peligroso Árabe Unido. Los herreranos, alentados por su afición, tratarán de hacer respetar su casa, mientras que los colonenses necesitan con urgencia un resultado positivo que los reactive en la tabla.

UMECIT FC vs SD Atlético Nacional

📍 Estadio Agustín 'Muquita' Sánchez

🗓 Domingo 31 de agosto – 🕕 6:15 p.m.

Dos equipos que han sido protagonistas de partidos intensos y cerrados. UMECIT FC toma al 'Muquita' como su casa para la ocasión recibe a un Atlético Nacional deseoso de sumar más puntos tras algunos resultados ajustados. Se espera un encuentro muy disputado, clave para ambos en sus aspiraciones de clasificación.

Veraguas United vs Sporting San Miguelito

📍 Estadio Aristocles 'Toco' Castillo

🗓 Lunes 1 de septiembre – 🕗 8:30 p.m.

La jornada cierra con un duelo interesante entre Veraguas United, que quiere hacerse fuerte en casa, y el siempre competitivo Sporting San Miguelito, que buscará seguir sumando para no perderle la pista a los líderes. Un cierre de fecha que promete ser vibrante dado el espíritu competitivo de ambos conjunto.