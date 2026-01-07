LPF noticias: Nuevo calendario y el regreso del fútbol en el mes de enero

Panamá/La Liga Panameña de Fútbol (LPF) entra en una fase de transformación profunda para el 2026, con el objetivo de homologar su calendario a los estándares internacionales de la FIFA y la Concacaf.

Tras la reciente hazaña del CD Plaza Amador, que se alzó como bicampeón en el torneo de 2025, el fútbol nacional se prepara para una reestructuración donde el torneo Apertura se jugará de julio a diciembre, y el Clausura se disputará de enero a mayo.

El pitazo inicial para el Torneo Clausura 2026 está programado para el próximo viernes 16 de enero en Santiago de Veraguas. Esta nueva etapa contará con el Unión Coclé como el nuevo inquilino en la primera división tras ganar su derecho al ascenso, mientras que el Atlético Nacional competirá en la Liga Prom. Entre las figuras que prometen encender la liga se encuentra Omar Browne, quien milita en las filas de los "leones" del Plaza Amador.

Con estos cambios, la LPF busca fortalecer la planificación deportiva y la estabilidad institucional, garantizando un crecimiento sostenido que permita una mejor integración del fútbol panameño en el entorno regional.

ARMADOS HASTA LOS DIENTES: ASÍ SE REFUERZAN LOS CLUBES PARA EL CLAUSURA 2026

Con la mirada puesta en el pitazo inicial del próximo 16 de enero, los equipos de la LPF han sacudido el mercado de fichajes con incorporaciones estratégicas para buscar la gloria en el Torneo Clausura 2026. Los clubes no han escatimado en esfuerzos para apuntalar sus líneas, destacando movimientos significativos tanto en el terreno de juego como en la dirección técnica.

Sporting se perfila como uno de los animadores del mercado tras confirmar la llegada de cuatro piezas clave: Leslie Heráldez, Héctor Hurtado, Sergio Ramírez y Marlon Ávila. Por su parte, el vigente campeón, CD Plaza Amador, busca mantener su hegemonía y ha reforzado su ataque con el regreso de Omar Browne y la incorporación de Gianni Cagua.

Otros grandes del patio también han anunciado movimientos importantes:

• Tauro FC: El club albinegro suma a sus filas a Jean Carlos Sánchez y Sergio Cunningham.

• Universitario: Apuesta por una renovación integral con la llegada de Jhon Cagua como nuevo entrenador y el fichaje del experimentado Valentín Pimentel.

• Deportivo Árabe Unido: El "Expreso Azul" ha concretado la contratación de Chamir Dupuy para este certamen.

Estos movimientos prometen elevar el nivel de competitividad en una temporada donde la planificación deportiva será fundamental para alcanzar el éxito en el nuevo formato del fútbol panameño.

