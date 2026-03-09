LPF Torneo Clausura 2026 resultado| Veraguas United se impone al Árabe Unido en cierre de la jornada 8

Sintoniza el partido Herrera FC vs Sporting San Miguelito, el domingo 15 de marzo a las 4:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/En un partido intenso correspondiente a la jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), Veraguas United se impuso 3-2 sobre Árabe Unido en el COS Sports Plaza.

El conjunto colonense abrió el marcador apenas al minuto 2 con un gol de Joseph Cox, pero la reacción visitante no tardó en llegar. Miguel Camargo empató el encuentro al minuto 30 y, siete minutos después, Gabriel Torres puso en ventaja a Veraguas United.

En la segunda mitad, Camargo volvió a aparecer al minuto 61 para ampliar la diferencia y firmar su doblete. Árabe Unido intentó reaccionar en los minutos finales y descontó al 83 con anotación de Gustavo Chara, pero el tiempo no fue suficiente para evitar la derrota.

En las estadísticas, Veraguas United dominó ligeramente la posesión con 54% frente al 46% de Árabe Unido. Ambos equipos registraron siete remates en total, aunque el conjunto veragüense fue más efectivo, con seis disparos a puerta contra tres de los locales.

Árabe Unido generó mayor volumen ofensivo con 132 ataques frente a 107 de su rival y consiguió cuatro tiros de esquina, mientras que Veraguas United no logró ejecutar ninguno. En el apartado disciplinario, el duelo se mantuvo sin expulsiones, aunque ambos equipos recibieron cuatro tarjetas amarillas.

