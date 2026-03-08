EN VIVO CAI vs UMECIT FC por TVMAX Torneo Clausura 2026

Panamá/Todo está listo para que ruede el balón en la jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF), cuando el Club Atlético Independiente reciba al UMECIT FC en un compromiso que promete intensidad y emociones. El encuentro se podrá seguir EN VIVO por TVMAX, desde las 6:15 p.m., en uno de los duelos más atractivos de la fecha.

Este partido llega con antecedentes recientes que reflejan una serie muy equilibrada en la LPF, con marcadores ajustados y partidos muy disputados entre ambos equipos. En los últimos cinco enfrentamientos, el balance favorece ligeramente al CAI con dos victorias, mientras que UMECIT suma un triunfo y se han registrado dos empates, lo que evidencia lo cerrado que suele ser este choque del fútbol panameño.

El antecedente más reciente se dio el 4 de octubre de 2025, cuando UMECIT FC sorprendió al ganar 0-1 como visitante ante el Independiente, un resultado que demostró la capacidad competitiva del conjunto universitario. No obstante, los vikingos también han sabido imponerse en esta rivalidad, con triunfos 2-1 en enero de 2025 y 2-1 en octubre de 2024, aprovechando su fortaleza como local.

Además, ambos clubes también protagonizaron duelos muy parejos como el empate 1-1 en mayo de 2025 y el 0-0 en agosto de 2024, encuentros donde las defensas y el orden táctico fueron protagonistas.

Con este historial reciente, el choque entre CAI y UMECIT promete ser otro capítulo intenso en la LPF, con dos equipos que buscan sumar puntos importantes en la jornada 8 del Clausura 2026. La invitación está hecha para disfrutar este enfrentamiento EN VIVO por TVMAX, en una noche de fútbol panameño llena de emoción.

LPF UMECIT FC CAI
