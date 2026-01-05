Panamá vs México| Venta de boletos para partido amistoso en el Rommel Fernández está en marcha

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/La Federación Panameña de Fútbol informa que este lunes 5 de enero se pusieron a la venta los boletos para el partido de la Selección Mayor Masculina ante México, a disputarse este jueves 22 de enero desde las 8pm en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Este encuentro será el segundo partido que jugará la Selección Nacional en el 2026, como parte de la preparación para la Copa Mundial de la FIFA.

Sistema de venta por web

Los boletos podrán ser adquiridos a través de la página web de la Federación Panameña de Fútbol.

Habrá un máximo disponible de 10 boletos por venta digital, la cual es exclusiva con tarjetas de crédito Visa, Mastercard o Amex.

Butacas enumeradas

Todas las butacas del estadio están debidamente enumeradas, por lo que usted podrá comprar la butaca que deseé en el sector del estadio que usted elija.

Un boleto por persona

Para poder ingresar el día del partido, es indispensable contar con la entrada digital (impresa o en el teléfono), la cual llevará su respectivo código QR.

Una vez una entrada es utilizada para ingresar, su QR quedará automáticamente inhabilitado: no se puede salir del estadio y volver a ingresar con la misma entrada. Dos personas no podrán ingresar con la misma entrada.

Estacionamientos

Todo fanático que deseé estacionar su vehículo en los estacionamientos habilitados dentro de la Ciudad Deportiva Irving Saladino deberá comprar su boleto de estacionamiento, el cual tendrá un valor de B./ 16.80 (incluye cargos por servicio) y también se compra a través del sitio web de la federación.

Exclusivo para jubilados

Los jubilados y jubiladas que deseen adquirir sus boletos con sus respectivos descuentos deberán llamar al número de teléfono 6044-9394, exclusivo con tarjetas de crédito Visa, Mastercard o Amex, o acercarse a la oficina de Ticketplus (mismas tarjetas o efectivo) en Obarrio, Calle 54, Torre Twist, Piso 34, Oficina 34-I. Horario de 9:00 a.m. a 4:30 p.m. de lunes a viernes.

Una vez el jubilado realice su compra, recibirá un comprobante con el cual deberá acercarse, el día del partido, a la Arena Roberto Durán en donde recibirá su boleto para ingresar al estadio.

Menores de edad deben tener su boleto

Por cuestiones de capacidad, seguridad y butacas enumeradas, todo menor de edad que ocupe un asiento debe tener su boleto para poder ingresar al estadio.

Precios y áreas habilitadas

SUR Superior: B./ 11.20*

B./ 11.20* SUR Inferior: B./ 16.80 *

B./ 16.80 * ZONA Balboa: B./ 11.20*

B./ 11.20* ESTE Superior: B/. 16.80*

B/. 16.80* ESTE Inferior: B./ 28.00*

B./ 28.00* OESTE Superior: B./ 22.40*

B./ 22.40* OESTE Inferior: B/. 39.20*

*Incluyen cargos por servicios

Información de FPF

