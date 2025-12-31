Mundial 2026 | Conoce qué hace la selección de Ghana, primer rival de Panamá

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/La Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, ya comienza a marcar la agenda deportiva de las selecciones clasificadas.

En el caso de la selección de Panamá, el reto será mayúsculo al quedar ubicada en el Grupo L, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, un sector que combina potencia europea, experiencia mundialista y el tradicional poder físico africano.

El análisis del grupo es claro: tanto Panamá como Ghana están prácticamente obligadas a sumar tres puntos en su primer partido, ya que luego deberán enfrentar a rivales de máxima jerarquía como Inglaterra y Croacia, dos selecciones con amplio recorrido en fases finales de Copas del Mundo.

Ghana se refuerza con jerarquía europea

De cara al Mundial, Ghana continúa fortaleciendo su plantilla con jugadores consolidados en el fútbol europeo. Uno de los nombres más relevantes es el de Derrick Köhn, lateral izquierdo del Union Berlin, quien ha reafirmado públicamente su lealtad absoluta a las “Black Stars” y al seleccionador Otto Addo.

Sobre sus inicios y la conexión con sus raíces: "No estaba realmente conectado con Ghana cuando era joven, así que estaba emocionado de jugar para Alemania en el nivel Sub-19. Ghana hizo el primer contacto mientras yo jugaba en los Países Bajos en 2020".

Sobre el primer intento fallido con la federación: "Estaba hablando con ellos [GFA], pero no sé, la conversación se rompió, así que me enfoqué en mi club".

• Sobre su relación con el técnico Otto Addo: "Con Otto Addo, la conversación comenzó alrededor de 2024. Conozco a Otto Addo porque cuando estaba en el Hamburgo, él era nuestro entrenador Sub-19. Así que le dije que estaba listo para jugar por Ghana si me necesitaba".

Köhn, de 26 años, tuvo un proceso particular: representó a Alemania en categorías juveniles y en 2020 mantuvo un primer acercamiento fallido con la Asociación de Fútbol de Ghana (GFA). Sin embargo, su vínculo personal con Otto Addo, a quien conoció en la Sub-19 del Hamburgo, fue determinante para concretar su llegada al seleccionado africano.

Aunque su debut se retrasó por la espera del permiso de la FIFA en el marco de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026, finalmente logró estrenarse con Ghana en un amistoso ante Japón, durante la Kirin Challenge Cup, dejando buenas sensaciones pese a la derrota.

En la temporada 2025/26, Köhn se ha consolidado como pieza inamovible del Union Berlin, acumulando 15 partidos y demostrando el nivel que lo llevó a ganarse un lugar en la selección. Su incorporación marca una nueva etapa defensiva para Ghana, que apunta a llegar al Mundial con una estructura sólida y jugadores en plenitud competitiva.

Panamá apunta a un arranque estratégico

Para Panamá, el cruce ante Ghana aparece como un partido determinante dentro del Grupo L. Consciente de ello, el seleccionador Thomas Christiansen ha dejado claro que la planificación está orientada a simular escenarios reales de lo que encontrará la Sele en la Copa del Mundo.

Durante un especial de TVMAX, el estratega hispano-danés explicó que uno de los objetivos principales de la preparación es medirse ante rivales con características físicas y mentales similares a las selecciones africanas.

“Lo que sí puedo adelantar es que tiene que ver con un equipo africano, por el aspecto físico y la mentalidad que este tipo de selecciones presentan”, señaló Christiansen.

Más allá de los sistemas tácticos, el cuerpo técnico panameño busca preparar al grupo para partidos de alta intensidad, donde el desgaste físico, la velocidad y la fortaleza mental serán determinantes, especialmente ante selecciones como Ghana.

Inglaterra y Croacia, los gigantes del grupo

El panorama se completa con dos pesos pesados del fútbol mundial. Inglaterra, habitual protagonista en las últimas Copas del Mundo, y Croacia, selección que ha sabido instalarse entre la élite con actuaciones memorables en torneos recientes, representan el mayor grado de dificultad del Grupo L.

Ante este contexto, sumar puntos tempranos se vuelve una necesidad estratégica. Un triunfo en el debut permitiría a Panamá y Ghana encarar los siguientes compromisos con mayor margen de maniobra y opciones reales de avanzar.

Un grupo que no admite errores

El Grupo L se perfila como uno de los más exigentes del Mundial 2026, donde cada detalle contará. Para Panamá, el duelo ante Ghana no solo marcará su debut, sino que podría definir el rumbo de toda la fase de grupos.

La consigna es clara: sumar primero, competir después y soñar con avanzar. El Mundial se acerca y la batalla ya comenzó.