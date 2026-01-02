Mundial 2026 | Zlatko Dalic y Croacia buscan un 9 de élite para la cita en Norteamérica

Panamá/Seguimos repasando cómo andan los rivales de la selección de Panamá y a medida que se acerca la Copa del Mundo 2026, el seleccionador de Croacia, Zlatko Dalić, ha compartido una visión honesta y cargada de realismo sobre el estado actual de su equipo al medio croata Jutarnji.hr

A pesar de que el conjunto balcánico viene de lograr lo que pocos han conseguido —ganar medallas de plata y bronce en los últimos dos mundiales—, las expectativas para esta nueva cita en Norteamérica están teñidas de preocupación por las carencias estructurales en la plantilla.

La urgencia de un "9" de élite La mayor dolencia de los croatas radica en la falta de un delantero centro de primer nivel. Dalić ha sido enfático al señalar que necesitan un atacante que sea "potente, fuerte y rápido", un perfil que hoy no abunda en su esquema.

Aunque Ante Budimir sigue siendo la opción más sólida y veterana, el técnico está en la búsqueda desesperada de un "Salvatore Schillaci": un jugador que, sin haber debutado aún o con poca experiencia internacional, irrumpa y cause sensación en el torneo. Entre los nombres que se barajan para esta misión destacan Michele Šego, actual goleador de la liga local, y Franko Kovačević, quienes podrían tener su oportunidad de oro en los próximos amistosos contra Brasil y Colombia.

Fortalezas y parches en el esquema A diferencia del ataque, el mediocampo sigue siendo la unidad que menos preocupa al cuerpo técnico. Con la presencia eterna de Luka Modrić y figuras como Mateo Kovačić, Croacia confía en mantener su jerarquía en el centro del campo, aunque reconocen que tal vez no sea el "mejor del torneo" como en ediciones pasadas. Por otro lado, la zaga defensiva ya tiene tres pilares inamovibles: Stanišić, Šutalo y Gvardiol, pero Dalić sigue rastreando un cuarto hombre que complete la línea de fondo.

El camino hacia el debut El seleccionador tiene claro que el tiempo apremia; solo quedan unos pocos partidos y entrenamientos antes del choque inicial contra Inglaterra. La estrategia parece clara: utilizar las fechas de marzo para probar piezas nuevas que puedan ser "veneno" para sus rivales de grupo. La gran duda que queda en el aire es si la improvisación en las bandas y la falta de un referente de área de talla mundial serán obstáculos insuperables o si, una vez más, el espíritu de los "Fieros" logrará otra hazaña histórica.

Para los rivales de los croatas, Inglaterra, Ghana y Panamá, enfrentar a este equipo es como jugar contra un reloj suizo que ha perdido algunas piezas: aunque no parezca perfecto por fuera, su maquinaria central (el mediocampo) sigue funcionando con una precisión que puede castigar cualquier descuido.

