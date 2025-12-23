Mundial 2026 | Panamá diseña un Plan País de cara a su participación en la copa de Norteamérica

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/El Gobierno Nacional de Panamá avanza en la construcción de un Plan País con miras a la participación de la Selección Nacional de Panamá en la Copa Mundial de la FIFA México/Estados Unidos/Canadá 2026, un evento de alcance global que reunirá a 48 selecciones nacionales y que representa una vitrina estratégica para proyectar la imagen, cultura y ventajas competitivas del país.

Como parte de este proceso, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, encabezó una reunión de coordinación interinstitucional con representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores (MIRE) y miembros del cuerpo diplomático panameño, particularmente de los países donde Panamá disputará sus compromisos del Grupo L.

🔴 Recomendada: Botafogo del panameño Kadir Barría tiene nuevo entrenador luego de la salida de Davide Ancelotti

Coordinación diplomática y logística internacional

El encuentro se desarrolló en el Palacio de Las Garzas y contó con la participación del embajador designado de Panamá en Canadá, Ricardo Alemán, así como del cónsul de Panamá en Houston, Manuel Salerno, y del embajador de Panamá en Estados Unidos, José Miguel Alemán, quienes aportaron insumos clave para la planificación logística y diplomática del evento.

Entre los principales temas abordados se encuentran la elaboración de un Plan de Trabajo País, el diseño de estrategias de comunicación internacional, la identificación de necesidades de refuerzo de recurso humano en sedes estratégicas, la creación de una aplicación para fanáticos panameños y el establecimiento de mecanismos de acompañamiento técnico y atención de emergencias.

🔴 Recomendada: Selección de Panamá cierra el año 2025 en el puesto 30 del ranking FIFA

Experiencia de Rusia 2018 como punto de referencia

Las autoridades también toman como base la experiencia obtenida durante la histórica participación de Panamá en su primer Mundial de fútbol en Rusia 2018, evaluando la realización de actividades conjuntas en ciudades sedes, tanto en la antesala como durante el torneo.

Entre las iniciativas contempladas destacan las activaciones culturales en Fan Fest, la instalación de Pop-Ups promocionales y la preparación de consulados móviles, con el objetivo de brindar apoyo directo a la comunidad panameña y a los aficionados que acompañen a la selección.

🔴 Recomendada: Mundial 2026 | Thomas Christiansen traza la hoja de ruta para que la selección de Panamá compita y haga historia

Próxima reunión de seguimiento

Como parte del cronograma de trabajo, se tiene prevista una nueva reunión de seguimiento para el próximo 5 de enero, en la que se evaluará el avance de las acciones y se definirán los mecanismos de respaldo necesarios para los miembros de la Selección Nacional de Panamá durante su participación en el Mundial 2026.

De esta manera, Panamá busca aprovechar su presencia en la máxima cita del fútbol mundial no solo en lo deportivo, sino también como una oportunidad para posicionar al país en el escenario internacional.

🔴 Recomendada: Mundial 2026 | Conoce cuánto recibirá la selección de Panamá por jugar en la copa