Mundial 2026 | Thomas Christiansen traza la hoja de ruta para que la selección de Panamá compita y haga historia

Panamá/En un escenario imponente, rodeado de la mística que envuelve el hangar de Copa Airlines, el seleccionador nacional Thomas Christiansen concedió una entrevista profunda al programa "Somos la Sele" de TVMAX, donde analizó el presente y el futuro de la Selección de Panamá tras sellar su clasificación a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con el boleto mundialista ya en mano, el estratega danés dejó claro que su ambición no se limita a la participación, sino a dejar una huella imborrable en el torneo más importante del planeta.

El camino a la gloria: La épica del 18 de noviembre

Recordando el cierre de las eliminatorias, Christiansen describió las intensas emociones vividas el pasado 18 de noviembre, un día donde el país contuvo el aliento. El técnico reveló que, a pesar de la presión, sintió una calma especial al ver a sus jugadores concentrados y mentalizados en el vestuario. Aunque los minutos finales fueron eternos debido a la ansiedad por celebrar, el entrenador destacó que el estadio Rommel Fernández Gutiérrez vivió su mejor día, con una afición entregada que impulsó al equipo hacia su segunda cita mundialista.

Un grupo de hierro frente al "Grupo de la Muerte"

Panamá ha quedado encuadrada en el Grupo L, donde enfrentará a potencias de la talla de Inglaterra, Croacia y Ghana. Lejos de amilanarse ante el ranking de sus rivales, Christiansen fue tajante: "Quedarnos con cero puntos es inaceptable". El técnico aspira a ganar el primer partido de Panamá en un Mundial y pelear por la clasificación a la siguiente fase aprovechando el formato de los mejores terceros. "No nos achicamos ante nadie; vamos a competirles con ilusión", aseguró el estratega, subrayando que el equipo ya ha demostrado que puede mirar de tú a tú a las grandes potencias.

Liderazgo, resiliencia y nombres propios

Uno de los puntos clave de la entrevista fue la gestión del vestuario. Christiansen desmintió los rumores de ruptura interna, asegurando que cuenta con un grupo sano y unido. Destacó la importancia de capitanes como Aníbal Godoy y Eric Davis, pero también resaltó la labor silenciosa de jugadores como Luis "Manotas" Mejía, quien desde fuera ha sido un pilar de apoyo.

En el plano individual, el técnico defendió la resiliencia de José Fajardo, quien ha superado duras críticas para convertirse en el goleador de los momentos importantes. También elogió la evolución de Fidel Escobar, de quien dijo estar "muy encima" para que alcanzara su peso competitivo óptimo, y la polivalencia de Carlos Harvey, a quien definió como una pieza inteligente y fundamental para el futuro de la "Sele".

Planificación estratégica y el legado del "Míster"

De cara a la preparación, el seleccionador adelantó que busca rivales con características físicas similares a las de Ghana para los amistosos de marzo. Además, resaltó que la logística será vital, mencionando que las sedes de Toronto y Nueva York son favorables para evitar un desgaste excesivo en viajes.

Más allá de los resultados, el técnico desea que el panameño se sienta orgulloso del estilo de juego vistoso y protagonista que ha implantado. Christiansen hizo un llamado a invertir en la formación de entrenadores y exjugadores para que el fútbol local no se estanque tras el Mundial. Aunque su contrato finaliza tras la cita de 2026 y no quiso dar pistas sobre su futuro, reafirmó su fuerte vínculo emocional con el país: "Nos sentimos muy identificados con Panamá".