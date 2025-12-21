Mundial 2026 | Thomas Christiansen apunta a un rival africano para los amistosos de marzo

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/El director técnico de la Selección de Panamá, Thomas Christiansen, adelantó detalles clave sobre la planificación del equipo nacional de cara al Mundial de Fútbol FIFA 2026, durante su participación en el programa especial de fin de año transmitido por TVMAX.

En ese espacio, el estratega fue enfático al señalar que los partidos amistosos de la fecha FIFA de marzo deberán responder a una necesidad puntual de preparación, con un enfoque claro en el debut mundialista.

En ese contexto, Christiansen reveló que su principal intención es que Panamá enfrente a una selección africana, como parte del trabajo previo al Mundial. “Ahora mismo para mí lo más importante es la preparación hacia el Mundial”, afirmó el técnico, dejando claro que cada compromiso internacional debe aportar herramientas reales para competir al más alto nivel.

Un amistoso pensado en Ghana

Panamá quedó ubicada en un grupo altamente competitivo, junto a Inglaterra, Croacia y Ghana, y es precisamente el conjunto africano el que marca la hoja de ruta en la planificación. Según explicó el seleccionador, el objetivo es medirse ante un rival que tenga características físicas, intensidad y mentalidad similares a las selecciones africanas, con el fin de simular escenarios reales de lo que se encontrará la Sele en la Copa del Mundo.

“Lo que sí puedo adelantar es que tiene que ver con un equipo africano, por el aspecto físico y la mentalidad que este tipo de selecciones presentan”, comentó Christiansen durante el especial de TVMAX, aclarando que, aunque los sistemas de juego pueden variar, el enfoque está en preparar al grupo para un contexto de alta exigencia.

Fecha FIFA de marzo, un desafío logístico

El entrenador también reconoció que la fecha FIFA de marzo será compleja desde el punto de vista físico y logístico. Muchos jugadores llegarán sin el ritmo ideal, algunos en plena pretemporada, lo que obliga a una planificación cuidadosa. Aun así, considera que estos partidos son clave en el camino al Mundial, ya que permiten ajustar conceptos y observar alternativas.

Christiansen explicó que estos compromisos también servirán para dar minutos y exposición a jugadores de la LPF, sin perder de vista el objetivo principal: llegar de la mejor forma posible al Mundial 2026.

Planificación con la mira en 2026

Por el momento se tiene confirmado dos partidos para el mes de denero, ante Bolivia el domingo 18 de enero y ante México el próximo jueves 22 de enero. Además, el míster adelantó que Panamá buscará disputar al menos dos amistosos adicionales antes del inicio del Mundial, incluyendo un posible partido en Estados Unidos y otro como despedida en el estadio Rommel Fernández.

Con un grupo sólido y una planificación enfocada en la competencia, Thomas Christiansen dejó claro que cada decisión tomada en este proceso tiene un solo objetivo: preparar a Panamá para competir en uno de los grupos más exigentes del Mundial 2026, donde los amistosos de marzo y, especialmente, un duelo ante una selección africana, jugarán un papel fundamental.