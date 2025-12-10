La selección de Panamá jugará amistoso ante Bolivia, FPF lo hizo oficial

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

Panamá/La Selección Mayor de Panamá se prepara para dar inicio a su calendario futbolístico del 2026 con un partido amistoso internacional ante su similar de Bolivia,. Este encuentro, que se desarrollará fuera de las denominadas fechas FIFA, se jugará el próximo domingo 18 de enero.

El choque tendrá lugar en el Estadio IV Centenario de la ciudad de Tarija, Bolivia. Es importante destacar que la convocatoria panameña estará conformada por jugadores del plano local, provenientes de la Liga Panameña de Fútbol (LPF),.

Este partido sigue la programación acostumbrada por el fútbol panameño de celebrar amistosos internacionales con jugadores de la LPF al comienzo de cada año. Como antecedentes recientes, la selección local vio acción a principios del año pasado frente al club Universitario de Perú y, posteriormente, contra la selección de Chile. Asimismo, en el 2022, Panamá se midió contra Perú en Lima, en otro duelo entre selecciones del plano local.

En cuanto al historial reciente contra el rival, la última ocasión en que Panamá disputó un partido amistoso como visitante contra Bolivia fue el 27 de agosto del 2023 en Cochabamba, resultando en un triunfo 2-1 para la escuadra panameña, con un doblete de Kahiser Lenis. El encuentro del 18 de enero marca oficialmente el inicio del calendario futbolístico del año para las selecciones nacionales panameñas.

La FIFA dio a conocer el calendario oficial y las sedes para la Copa Mundial de la FIFA 2026. Este evento de envergadura mundial se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá, y marcará un hito al ser la primera edición que contará con 48 selecciones participantes.

Documento Calendario completo del Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá Consúltalo

Con la publicación del programa completo de partidos, la Selección de Panamá, bajo la dirección de Thomas Christiansen, ha conocido finalmente las ciudades y estadios donde disputará su participación dentro del Grupo L.

Panamá enfrentará un desafío histórico al compartir grupo con selecciones de amplio recorrido internacional: Inglaterra, Croacia y Ghana.

La revelación de las sedes asignadas es fundamental, ya que permite al cuerpo técnico panameño iniciar la planificación logística para cada encuentro. Esta planificación debe tomar en cuenta factores críticos como los desplazamientos, los tiempos de recuperación y la adaptación a las condiciones climáticas de cada región.

El calendario de la fase de grupos indica que Panamá podría verse obligada a recorrer largas distancias entre partidos, una característica notable del formato ampliado de este Mundial. La confirmación del calendario marca el inicio del tramo final de preparación, donde la planificación, el análisis de rivales y la adaptación a cada sede serán clave para competir en el escenario futbolístico más importante.