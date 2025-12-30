Reacción de Tomás Rodríguez luego de firmar con el Deportivo Saprissa de Costa Rica

El Mundial 2026 México, Estados Unidos y Canadá lo disfrutarás EN VIVO por las pantallas de TVN, TVMAX, TVN Pass, y TVN Radio 96.5 FM.

El atacante panameño Tomás Rodríguez vive uno de los momentos más importantes de su carrera profesional tras definir su futuro y convertirse en nuevo jugador del Deportivo Saprissa, uno de los clubes más grandes y laureados de la Primera División de Costa Rica. El delantero canalero no ocultó su emoción por dar este paso, al que considera clave tanto en lo deportivo como en lo personal.

“Llegar a un club grande como Saprissa es algo muy importante para mí”, expresó Rodríguez, dejando claro que este movimiento representa un nuevo desafío en su camino. El goleador destacó los valores adquiridos en su etapa anterior y aseguró que su objetivo es seguir aplicándolos para continuar creciendo y marcando historia para él, su familia y el club que lo formó.

Rodríguez no desconoce el peso histórico del equipo morado. Reconoció que Saprissa es un club ganador, con numerosos títulos a nivel nacional y centroamericano, lo que incrementa su motivación. “Para mí será un reto muy bonito porque no he tenido la oportunidad de ser campeón”, confesó, recordando que con Sporting estuvo cerca de alcanzar la gloria, experiencia que terminó de impulsarlo a aceptar la oferta del conjunto costarricense.

Mentalidad ganadora y hambre de títulos

El delantero panameño fue claro al señalar que uno de los factores determinantes para llegar a Saprissa es su deseo de ser campeón. “Voy con esa mentalidad, es una meta que tengo y quiero cumplirla”, afirmó, mostrando ambición y compromiso con su nuevo club.

En el plano deportivo, Rodríguez atribuye su crecimiento a buenas temporadas de entrenamiento, las cuales le permitieron elevar su nivel y llamar la atención de varios equipos. A esto se suma su destacada participación con la Selección de Panamá en la Copa Oro, torneo que considera clave para consolidarse y aumentar su visibilidad internacional.

“Gracias a eso tuve muchas ofertas”, reveló el atacante, quien finalmente se inclinó por Saprissa no solo por lo deportivo, sino también por la estabilidad familiar. La cercanía geográfica le permitirá compartir más tiempo con sus seres queridos, un aspecto que considera fundamental. “Que mi madre y mi padre puedan ir a verme jugar es algo inolvidable”, señaló con emoción.

Una carrera en ascenso y sueños por cumplir

Consciente de que su carrera profesional va en ascenso, Tomás Rodríguez mantiene claras sus prioridades: seguir marcando goles y consolidarse como delantero. “Eso es lo que me da alegría”, aseguró, reafirmando su amor por el fútbol y su vocación ofensiva.

Más allá de los logros deportivos, el atacante panameño también comparte un sueño personal: mejorar la calidad de vida de su familia y sacarlos del barrio donde creció. “Tengo esa hambre de seguir haciendo historia”, concluyó, reflejando la determinación de un jugador que llega a Saprissa con ambición, fe y el firme objetivo de dejar huella.

