Panamá calienta motores: La Selección Femenina inicia su preparación para las eliminatorias mundialistas

Panamá/Con la mirada puesta en la clasificación hacia la Copa Mundial de la FIFA, la Selección Mayor Femenina de Panamá, bajo la dirección técnica de Toña Is, inició este martes 24 de febrero sus entrenamientos de Fecha FIFA.

El objetivo principal es el crucial enfrentamiento ante San Cristóbal y Nieves, que se disputará el próximo miércoles 4 de marzo en condición de visitante.

Las sesiones de práctica comenzaron en el Yappy Park, donde el grupo trabajará hasta el viernes. La delegación se completará con la llegada de la delantera Riley Tanner, sumándose a las 22 jugadoras que ya se encuentran bajo las órdenes de la estratega española. El itinerario incluye un cierre de entrenamientos el domingo en el Centro de Alto Rendimiento de la FPF, para luego emprender el viaje a territorio caribeño el lunes por la mañana.

El emotivo regreso de Sasha Fábrega

Una de las notas más destacadas de esta convocatoria es el retorno de la portera Sasha Fábrega, quien milita en el Tevi Coclé de la LFF.

Tras superar una grave lesión que la mantuvo alejada de las canchas por casi dos años, Fábrega expresó su emoción por volver a vestir la camiseta nacional, calificando este llamado como un reconocimiento a su superación personal y esfuerzo constante.

Camino a la Ronda Final Actualmente, Panamá lidera el Grupo E con 3 puntos tras un partido disputado, compartiendo la cima con Aruba. El formato de competencia es exigente, ya que solo el primer lugar de cada grupo obtendrá el boleto a la Ronda Final, instancia donde se decidirán los cupos directos al Mundial.

La lista de convocadas incluye a referentes internacionales como Marta Cox (Fenerbahce, Turquía), Wendy Natis (Kolbotn IL, Noruega) y Kenia Rangel (LD Alajuelense, Costa Rica), quienes buscarán asegurar los tres puntos en este segundo compromiso de la eliminatoria.

CONVOCATORIA OFICIAL VS SAN CRISTÓBAL Y NIEVES

PORTERAS

Farissa Córdoba – Umecit FC (PAN)

Sasha Fábrega – Tevi Coclé FC (PAN)

Isabella Morey – Georgia Southwestern (USA)

DEFENSAS

Arlén Hernández – Santa Fe FC (PAN)

Rebeca Espinosa – Santa Fe FC (PAN)

Wendy Natis – Kolbotn IL (NOR)

Carina Baltrip Reyes – Lazio (ITA)

Hilary Jaén – UMass Lowell (USA)

Mickeylis Gutiérrez – Santa Fe FC (PAN)

Katherine Castillo – CA San Lorenzo (ARG)

VOLANTES

Deysiré Salazar – FC Chorrillo (PAN)

Karla Riley – Universidad de Chile (CHI)

Marta Cox – Fenerbahce (TUR)

Alexis Pashales – West Virginia (USA)

Carmen Montenegro – KFF Vllaznia (ALB)

Schiandra González – Turbine Potsdam (GER)

DELANTERAS

Katherin Parris – (Sin club)

Riley Tanner – Sydney FC (AUS)

Shayaris Camarena – FC Chorrillo (PAN)

Ericka Araúz – Rayadas de Chiriquí (PAN)

Kenia Rangel – LD Alajuelense (CRC)

Sherline King – Oklahoma State University (USA)

Ana Quintero – University of South Florida (USA)

Con información de FPF.