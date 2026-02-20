Selección femenina de Panamá: Toña Is define su artillería para el asalto a Basseterre

Panamá/La entrenadora de la Selección Mayor Femenina de Panamá, Toña Is, ha revelado oficialmente la lista de las 23 jugadoras convocadas para el enfrentamiento contra San Cristóbal y Nieves.

Este encuentro, programado para el próximo 4 de marzo, marca la segunda prueba de fuego en las eliminatorias de Concacaf, un camino diseñado con un único objetivo en el horizonte: obtener un boleto directo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

La convocatoria destaca por un equilibrio entre el talento local y la experiencia internacional. Is ha apostado por un bloque sólido compuesto por 15 legionarias que militan en ligas del extranjero y 8 jugadoras de la LFF (Liga de Fútbol Femenino). Un dato que refuerza la confianza en el proceso es que 19 de las seleccionadas formaron parte de la delegación que recientemente propinó una contundente goleada de 6-1 a Curazao en territorio visitante.

El cronograma de la victoria

La preparación para este duelo en la capital sancristobaleña, Basseterre, no deja espacio para la improvisación. El cuartel general se establecerá el lunes 23 de febrero en un hotel de la Ciudad de Panamá, donde iniciará la concentración oficial. Las sesiones de entrenamiento se llevarán a cabo en el Yappy Park durante la jornada matutina de martes a viernes, permitiendo a las jugadoras afinar detalles tácticos bajo la mirada de la estratega española.

Tras un breve descanso el sábado, el equipo realizará su último ensayo en suelo patrio el domingo 1 de marzo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Panameña de Fútbol. Finalmente, el lunes 2 de marzo, el contingente nacional emprenderá el viaje hacia el Caribe para medirse ante la selección local el miércoles.

Nombres propios en la lista de Toña Is

La escuadra nacional cuenta con figuras clave en todas sus líneas. En la portería, nombres como Farissa Córdoba e Isabella Morey brindan seguridad. La defensa está blindada por la presencia de Wendy Natis, Carina Baltrip Reyes y Katherine Castillo, quienes aportan solidez defensiva y salida limpia.

En el centro del campo, la creatividad y el control recaen en jugadoras de la talla de Marta Cox, Deysiré Salazar y Schiandra González. Por su parte, el ataque panameño promete ser una pesadilla para las rivales, con la velocidad de Riley Tanner, el olfato goleador de Kenia Rangel y la frescura de jóvenes promesas como Sherline King y Ana Quintero.

El panorama en el Grupo E

Actualmente, Panamá lidera el Grupo E con 3 puntos, empatada con Aruba pero con una diferencia de goles superior tras el debut. El formato de la competición es implacable: solo el primero de cada grupo logrará avanzar a la Ronda Final, donde se repartirán finalmente los cupos mundialistas. Con rivales como Cuba y San Cristóbal y Nieves acechando, cada partido se convierte en una final. El choque del 4 de marzo en Basseterre es, sin duda, el siguiente paso fundamental para que el fútbol femenino panameño siga haciendo historia en el escenario internacional.

📊 CLASIFICACIÓN DEL GRUPO E SELECCIÓN PTS PJ 🇵🇦 Panamá 3 1 🇦🇼 Aruba 3 1 🇨🇺 Cuba 1 1 🇰🇳 San Cristóbal y Nieves 1 2 🇨🇼 Curazao 0 1 📅 PRÓXIMOS PARTIDOS – MARZO 2026 FECHA PARTIDO 1 de marzo 🇨🇺 Cuba vs 🇨🇼 Curazao 4 de marzo 🇰🇳 San Cristóbal y Nieves vs 🇵🇦 Panamá 7 de marzo 🇦🇼 Aruba vs 🇨🇺 Cuba

Con información de FPF.