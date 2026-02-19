Adalberto 'Coco' Carrasquilla se manifiesta recuperado y listo para lo que viene con Pumas y la Selección de Panamá

Sintoniza los juegos amistosos de Panamá ante Sudáfrica los días 27 y 31 de marzo a las 12:00 p.m. y 12:30 p.m. por TVN, TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

México/Los jugadores Adalberto 'Coco' Carrasquilla y Rodrigo López expresaron en conferencia de prensa sus puntos de vista sobre la campaña del equipo, tanto a nivel local como internacional.

Carrasquilla reiteró la unión que hay en el grupo, con la misión de cumplir el objetivo: "El grupo está bien, enfocado, poco a poco buscando la mejor versión. Es difícil crear una familia y la hemos encontrado. Estamos disfrutando del futbol. A veces se juega con presión, pero este no es el caso. En mis dos primeros torneos, cuando las cosas no salían como queríamos, había presión. Hoy estamos bien y no pasa por nuestras cabezas".

"Lo primero es seguir trabajando de la manera en la que lo hacemos. El equipo está enfocado en querer dar lo mejor partido a partido. Salimos a los partidos con esa mentalidad. Venimos de semanas exigentes y no nos podemos creer más porque somos la mejor ofensiva. Hay que trabajar y se nos darán los resultados".

Sobre el encuentro del domingo, contra los Rayados, comentó: "Esta semana, desde muy temprano, empezamos a preparar el partido. Estoy seguro de que se dará un resultado positivo. Estamos ilusionados de ganarle a Monterrey. Los últimos partidos han sido muy cerrados. Aún quedan dos días para cerrar la preparación, pero estamos conscientes de lo que se tiene que hacer.

En cuanto a su desempeño personal, dijo: "En el primer partido ante San Diego, tuve una sobrecarga en el gemelo. Por precaución no arriesgamos y salí en el medio tiempo. Me tomo unos días para recuperarme. Hoy estoy mejor, bastante bien. Estoy comprometido con el grupo, a apoyar a cualquiera que no se vea bien en la cancha porque es la única manera de sumar. Estoy seguro de que muchos dentro de la plantilla tienen la misma disposición".

Por su parte, Rodrigo López recalcó que todos en el plantel están comprometidos: "El compromiso está en cada partido y en cada competencia. Nosotros nos preparamos para cada partido de la mejor manera. A veces es complicado cuando hay seguidilla de partidos y algunas veces llegas con lesiones. Pero siempre damos el cien por representar a este club. El compromiso siempre está y no nos gusta quedar fuera de una competencia, pero el camino es el trabajo que hacemos. La consistencia y la constancia es lo que nos va a llevar a mejores resultados".

Un ejemplo de lo anterior, señaló, fue el juego pasado en Puebla: "Cada partido presenta situaciones diferentes. Nos gustaría tener control total, someter con el balón y ser sólidos en defensa. Pero nos tenemos que adaptar a cada situación. Nos podemos volver fuertes cuando te adaptas rápido a cada situación. El ejemplo es contra Puebla. No empezamos como nos hubiese gustado, pero esa tranquilidad para hacer lo que nos toca, nos dio el triunfo. A veces nos gustaría que todo saliera bien, pero hay otros caminos para llegar a la victoria y sabemos llegar ahí".

Al preguntársele sobre su actuación como defensa lateral derecho frente a los poblanos, indicó: "He jugado de lateral y para mí esa capacidad de jugar en varias posiciones no me asusta, lo puedo hacer bien. Entiendo los valores del club y de ahí parto para dar lo mejor de mí tácticamente, que es lo más importante. Para eso nos dan las herramientas y estamos trabajando para estar sólidos en cada fase del juego. No sé si seguiré jugando ahí, pero yo estoy feliz de dar lo mejor de mí".

Por último, refirió que, aunque no debutó en el máximo circuito con los Pumas, él se formó en la institución: "Llegué a los 10 años y me fui a los 16. Tuve que probar en La Piedad, Querétaro, seguí un proceso, debuté y volví. Cuando desde chiquito tienes la oportunidad de estar en una institución así, entiendes lo que representa. Mi formación la hice acá. De los 10 a los 16 es cuando un jugador se forma en muchos sentidos. Pumas te prepara y he valorado mucho eso. Me siento un canterano", finalizó.

Información de Pumas UNAM