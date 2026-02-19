Panamá compite en el Circuito Nacional de Surf de Costa Rica 2026

Surfistas panameños inician su actividad de este año con esta participación en el país vecino.

Panamá/Los atletas panameños tuvieron una sobresaliente actuación en la primera fecha del Circuito Nacional de Surf de Costa Rica, demostrando el alto nivel competitivo y la proyección internacional que tienen.

Verónica Correa lideró la jornada al proclamarse campeona en Bodyboard Femenino, consolidando su posición como una de las principales exponentes de la disciplina en la región.

Brad Arosemena obtuvo una destacada participación al alcanzar dos finales en tres categorías disputadas:

Segundo lugar – Sub 10 Mixto

– Sub 10 Mixto Cuarto lugar – Minigrommets (Sub 12)

Juliette Van Godtsenhoven también se ubicó entre las mejores, obteniendo el cuarto lugar en Minigrommets Femenino.

Asimismo, Verónica emprendió viaje hacia la North Shore, en Hawái, donde participará en un evento internacional invitacional de bodyboard.

Beneficios

La práctica del surf aporta muchos beneficios físicos, mentales y sociales para niños y jóvenes.

Beneficios físicos

Mejora la condición física general : fortalece brazos, piernas, espalda y abdomen al remar y mantener el equilibrio.

: fortalece brazos, piernas, espalda y abdomen al remar y mantener el equilibrio. Desarrolla el equilibrio y la coordinación : estar de pie sobre la tabla estimula la propiocepción y el control corporal.

: estar de pie sobre la tabla estimula la propiocepción y el control corporal. Aumenta la resistencia cardiovascular : remar y nadar en el mar es un excelente ejercicio aeróbico.

: remar y nadar en el mar es un excelente ejercicio aeróbico. Fomenta hábitos saludables: al practicarse al aire libre, promueve actividad física regular y contacto con la naturaleza.

Beneficios psicológicos y emocionales

Reduce el estrés y la ansiedad : el contacto con el mar tiene un efecto calmante.

: el contacto con el mar tiene un efecto calmante. Mejora la autoestima : superar retos como ponerse de pie en la tabla fortalece la confianza.

: superar retos como ponerse de pie en la tabla fortalece la confianza. Fomenta la resiliencia : aprender a caer y volver a intentarlo desarrolla tolerancia a la frustración.

: aprender a caer y volver a intentarlo desarrolla tolerancia a la frustración. Estimula la concentración: requiere atención al entorno, las olas y la seguridad.

Beneficios sociales

Promueve el trabajo en equipo y el compañerismo : especialmente en escuelas o campamentos de surf.

: especialmente en escuelas o campamentos de surf. Fomenta el respeto por la naturaleza : conciencia sobre el cuidado del océano.

: conciencia sobre el cuidado del océano. Desarrolla habilidades sociales: compartir olas implica normas, respeto y comunicación.

El surf no es solo un deporte, es un estilo de vida asociado a valores como la paciencia, la perseverancia y la conexión con el entorno natural.

Información de la Asociación Panameña de Surf