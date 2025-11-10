Víctor Camarena le da a Panamá el campeonato centroamericano sub-18 de surf

El joven surfista panameño ha tenido una buena campaña a nivel regional durante el año 2025.

Panamá/El surfista panameño Víctor Camarena Bortoletti, oriundo de La Punta de Santa Catalina, logró un destacado triunfo al proclamarse Campeón Centroamericano en la categoría Sub-18 varones del circuito ALAS Global Tour 2025, consolidándose como una de las principales promesas del surf juvenil de la región.

Camarena Bortoletti tuvo una temporada intensa, participando en competencias de Perú, Bocas del Toro, Venao, Puerto Rico y Guatemala, demostrando un alto nivel competitivo en cada parada. Su desempeño constante le permitió alcanzar el título regional y posicionarse entre los jóvenes surfistas más destacados del continente.

El deportista panameño se prepara ahora para la última parada del circuito, que se realizará en Punta Mango, El Salvador, donde los mejores surfistas del mundo buscarán asegurar su lugar en el Top 10 del ranking internacional.

Cabe destacar que su hermano menor, Kalany Camarena Bortoletti, también ha tenido una destacada actuación durante el año, ubicándose en el segundo puesto del ranking centroamericano. Juntos, los hermanos Camarena representan una nueva generación de surfistas panameños que marcan presencia en la escena internacional de este deporte olímpico.

Con este logro, Víctor Camarena Bortoletti no solo suma un nuevo título para su carrera, sino que también enaltece el nombre de Panamá en las olas del surf centroamericano.

ALAS Global Tour

El ALAS Global Tour es un circuito profesional de surf organizado por la Asociación Latinoamericana de Surfistas Profesionales (ALAS) que conecta múltiples paradas (eventos) en diferentes países, con el objetivo de reunir surfistas de alto nivel para competir y acumular puntos/ranking.

¿Qué es exactamente?

ALAS se fundó en 2001 en Lima (Perú) para organizar el Tour Latino Profesional de surf.

se fundó en en Lima (Perú) para organizar el Tour Latino Profesional de surf. En 2025 cambió el nombre del circuito latino al ALAS Global Tour , para reflejar su expansión global — ya no solo para América Latina, sino con participación de surfistas de todos los continentes.

cambió el nombre del circuito latino al , para reflejar su expansión global — ya no solo para América Latina, sino con participación de surfistas de todos los continentes. Tiene varias “etapas” o “paradas” en distintos países, en distintas playas, categorías diversas (por edad, modalidad de surf, género). Ejemplo: en 2025 hay fechas en Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Guatemala, entre otros países.

¿Cómo funciona?

Los surfistas se inscriben en las diferentes fechas/paradas del tour.

se inscriben en las diferentes fechas/paradas del tour. Acumulan puntos para el “ranking” del circuito . Solo se toman en cuenta los mejores resultados de cada competidor (según reglamento fijo).

para el del . Solo se toman en cuenta los mejores resultados de cada competidor (según reglamento fijo). Al final de la temporada hay una “Gran Final” donde participan los mejores de cada región. Por ejemplo: la final para 2025 se programó del 17 al 22 de noviembre en El Salvador .

donde participan los mejores de cada región. Por ejemplo: la final para se programó en . Las categorías incluyen: Open (los de más nivel), Sub-18, Sub-14, Longboard, SUP Surf, masculino y femenino.

¿Dónde se realiza y qué impacto tiene?

Las fechas del circuito se realizan en distintas playas de Latinoamérica . Por ejemplo, en Panamá las paradas se efectuaron en Playa Paunch (Isla Colón, Bocas del Toro) y en Playa Venao (Pedasí, provincia de Los Santos).

del circuito se realizan en distintas playas de . Por ejemplo, en las paradas se efectuaron en (Isla Colón, Bocas del Toro) y en (Pedasí, provincia de Los Santos). Además del aspecto deportivo, el tour se asocia al turismo deportivo, genera impacto económico local, visibilidad internacional para los destinos.

¿Por qué es importante?

Permite a surfistas de A mérica Latina y otras regiones medirse, ganar puntos y reconocimiento profesional.

y otras regiones medirse, ganar puntos y reconocimiento profesional. Ayuda al desarrollo del surf como deporte profesional en la región.

como deporte profesional en la región. Incluye múltiples modalidades (longboard, SUP, etc.), lo que incentiva diversidad en el deporte.

(longboard, SUP, etc.), lo que incentiva diversidad en el deporte. Los destinos que lo hospedan se benefician del turismo, la atención mediática, etcétera.

Información de Jennifer Castro