F1| Lando Norris triunfa en el Gran Premio de Brasil, pero Max Verstappen persiste

Aunque el británico ratifica su liderato en la temporada, su rival neerlandés se niega a rendirse.

Brasil/El británico Lando Norris, de McLaren, completó este domingo un impecable fin de semana al ganar el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y abrir brecha como líder del Mundial de pilotos pese a una descomunal carrera del tetracampeón neerlandés Max Verstappen.

Norris, de 25 años, cruzó en el primer puesto la meta del circuito de Interlagos, en Sao Paulo, por delante del Mercedes del italiano Kimi Antonelli, segundo, y del Red Bull de Verstappen, tercero, después de haber comenzado desde los boxes por cambios en su auto tras una decepcionante clasificación el sábado.

Cuando faltan tres carreras para el final de la temporada, Norris llega a 390 puntos, mientras su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri, le sigue con 366 tras quedar quinto este domingo, y Verstappen alcanza 341.

La siguiente cita en el calendario será el GP de Las Vegas, el 23 de noviembre.

"Es excelente ganar aquí en Brasil", festejó Norris, aunque consideró que el desempeño de Verstappen representa una alerta para intentar mejorar.

"Es una gran victoria; pero sinceramente, viendo lo rápido que fue Max hoy, me decepcionó bastante que no fuésemos más rápidos (...). Ya veremos qué podemos hacer", expresó.

- Séptimo triunfo para el líder -

Norris, que había retomado el liderato de la F1 hace dos semanas al conquistar el GP de México, fue dominante en el fin de semana en la casa del legendario Ayrton Senna.

El británico hizo el mejor tiempo de los entrenamientos libres y la clasificación para la carrera esprint, el viernes; y había conquistado el triunfo en la minicarrera y la pole position para el GP de Brasil, el sábado.

Sin embargo, en rueda de prensa, insistió en pedir calma: "Ganamos por 30 segundos (en México) y este fin de semana ganamos por 10".

Es el séptimo triunfo de la temporada para él, tras Australia, Mónaco, Austria, Gran Bretaña, Hungría y México.

Piastri perdió terreno en un carrera en la que tuvo que cumplir una penalización de 10 segundos tras un incidente con Antonelli y el monegasco Charles Leclerc, en el que el piloto de Ferrari fue el más perjudicado, debiendo retirarse de la prueba.

"Tenía una clara oportunidad y fui por ella. Los otros dos frenaron un poco tarde (...). No puedo desaparecer, pero la decisión es la que fue", declaró el aussie a la prensa.

Antonelli, por su parte, volvió a sorprender tras haber escoltado a Norris en la clasificación del sábado.

Fue la mejor figuración de la temporada para el novato italiano, que sube por segunda vez al podio, después de haber ocupado el tercer lugar en el GP de Canadá en junio.

"Tuve suerte de poder reiniciar la carrera después del contacto (con Piastri)", comentó el joven piloto de 19 años. "Estuvimos nerviosos al final con Max persiguiéndonos", pero "fuimos capaces de mantener un buen ritmo", agregó.

Verstappen, aunque Norris se escapa, no se rinde en su pugna por un quinto campeonato, con una espectacular remontada.

No necesitó lluvia esta vez, como en su triunfo del año pasado en Brasil, pues no hubo más que ligeras lloviznas en la jornada.

"Creo que la carrera fue una aventura (...). Estar en el podio saliendo desde los pits no me lo esperaba", aseveró Mad Max, que condujo un monoplaza con numerosos cambios, incluyendo el motor y otros elementos de la unidad de potencia, tras la fallida clasificación del sábado.

"Estoy muy orgulloso del equipo", remató. "Nosotros nunca nos rendimos, siempre tratamos de mejorar".

- Fiesta muy corta -

El ídolo de la casa, Gabriel Bortoleto (Sauber), solo estuvo segundos sobre la pista.

El piloto de 21 años debió retirarse tras chocar después de un toque en una curva con el canadiense Lance Stroll (Aston-Martin), en la primera vuelta.

"¡Stroll me empujó fuera! Giró como si no estuviese allí", se quejó Bortoleto en la comunicación por radio con su equipo.

Es el primer brasileño que corre el GP de Brasil desde Felipe Massa en 2017.

El otro latinoamericano en la parrilla, el argentino Franco Colapinto (Alpine), acabó en el decimoquinto lugar.

Su auto fue golpeado a principios de la carrera por el británico Lewis Hamilton, de Ferrari. Pudo continuar, a diferencia del heptacampeón mundial, que terminó retirándose, si bien en principio siguió en competencia.