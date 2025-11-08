F1| Lando Norris afianza liderato con pole position y esprint en Brasil

El piloto británico tuvo un desempeño destacado en la jornada previa a la gran carrera en la pista de Sao Paulo.

Brasil/Lando Norris, de McLaren, ganó este sábado la pole position del Gran Premio de Brasil, en una jornada en la que se consolidó como líder del campeonato mundial de la Fórmula 1 con su victoria previa en la carrera esprint y la decepcionante clasificación de Max Verstappen.

El británico, de 25 años, marcó un tiempo de 1:09.511 minutos en la tercera sesión de clasificación en el circuito de Interlagos, en Sao Paulo; mientras que el italiano Kimi Antonelli, de Mercedes, hizo el segundo mejor crono con 1:09.685, y el monegasco Charles Leclerc, de Ferrari, el tercero con 1:09.805.

Justo detrás de ellos quedó el compañero de equipo de Norris y principal rival por el título, el australiano Oscar Piastri, con 1:09.886.

A falta de cuatro pruebas para el final de la temporada, Norris encabeza el Mundial con 365 puntos y Piastri quedó con 356 después de haber abandonado la esprint, más temprano, por un choque en la húmeda pista del viejo hogar del mítico Ayrton Senna.

"El resultado es un poco decepcionante", dijo Piastri. "Pero el coche ha parecido rápido este fin de semana, especialmente en las tandas largas, así que espero poder aprovechar eso mañana".

Tercero de la tabla de posiciones con 326, Verstappen largará en la decimosexta plaza, una posición inusual para el tetracampeón mundial de Red Bull y que mengua sus opciones de lograr su quinta corona consecutiva.

"Fue duro por las condiciones de la pista, resbaladiza, aunque en buen estado (...). Siempre es un placer correr en este circuito, así que me sentí bien", celebró Norris, en un día en el que la lluvia no apareció pese a alertas climáticas lanzadas el viernes por las autoridades locales.

- Antonelli sorprende -

Aguaceros caídos en la madrugada, sin embargo, complicaron las cosas.

"Hemos estado en buena forma", agregó Norris, quien se quedó con la pole en una magnífica última vuelta, después de haber dominado también la Q1 y la Q2.

"Estoy un poco enojado por quedar detrás de él", dijo Antonelli, que también había escoltado al británico en la esprint.

Sin embargo, el novato de 19 años se mostró satisfecho por su desempeño y espera "marcar un buen ritmo" en el GP.

El francés Isack Hadjar (Racing Bulls), el británico George Russell (Mercedes), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls), el británico Oliver Bearman (Haas), el francés Pierre Gasly (Alpine) y el alemán Nico Hülkenberg (Sauber) completaron el Top 10 de la parrilla de salida para la carrera del domingo (17H00 GMT).

- Vertappen se aleja del pentacampeonato -

En la segunda sesión de clasificación fueron eliminados el español Fernando Alonso (Aston Martin), el tailandés Alexander Albon (Williams), el británico Lewis Hamilton (Ferrari), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y el español Carlos Sainz (Williams).

En la primera le había tocado a Verstappen, tres veces ganador del Gran Premio de Brasil.

"No es lo que quieres ver. Todo el fin de semana ha sido bastante duro, pero esto... esto es un poco inesperado después de cambiar bastante el coche (...) que simplemente no respondía. No tenía agarre, así que tuve que conducir muy por debajo de lo normal y simplemente no funcionó", dijo el neerlandés a periodistas.

El francés Esteban Ocon (Haas), el argentino Franco Colapinto (Alpine), el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) y el brasileño Gabriel Bortoleto (Sauber), quien finalmente no pudo correr en la clasificación, quedaron descartados junto a él en la Q1.

"Me sentí bastante lento, cambiamos el auto entero entonces seguro que hay varios cambios (...) Con el choque en el esprint no pudimos demostrar el potencial del coche", dijo Colapinto, quien se accidentó en la minicarrera.

- Al margen -

Los mecánicos de Sauber perdieron la carrera contrarreloj que tenían para reparar el auto de Bortoleto después del aparatoso choque sufrido en la esprint.

Primer brasileño en el GP de Brasil desde Felipe Massa en 2017, el piloto de 21 años tuvo problemas con el volante y perdió el control del automóvil, que se estrelló contra la barrera de protección izquierda, rebotó por el impacto, se levantó en el aire y terminó golpeando contra la barrera derecha.