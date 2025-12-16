Fórmula 1: El Gran Premio de Portugal regresa al calendario para 2027 y 2028

El Autódromo Internacional del Algarve será nuevamente la sede durante dos temporadas, según confirmó la F1, marcando el retorno de la carrera al calendario oficial tras años de ausencia.

París, Francia/Portugal tendrá un Gran Premio en el calendario de la Fórmula 1 en 2027 y 2028, regresando así a la principal competición del automovilismo, anunció este martes el promotor del campeonato.

El acuerdo que une a la Fórmula 1 con el Autódromo Internacional del Algarve situado en el sur de Portugal, tiene una vigencia de dos años, por lo que incluye también a la temporada de 2028.

Otras noticias: Fórmula 1 evalúa nuevo Gran Premio en Barranquilla, Colombia

Más deportes: Lando Norris se corona Campeón Mundial de Fórmula 1 2025: Lista de los últimos 10 reyes de las pistas

Este circuito de 4,6 km "ofrece a los pilotos un reto técnico con cambios de altitud espectaculares, terminando en un descenso hacia la última curva a la derecha, antes de la recta hacia boxes", explica la F1 en su comunicado.

Por el momento, no se ha avanzado ninguna fecha concreta para este Gran Premio de Portugal, pero debería sustituir en el calendario al de Países Bajos, disputado a finales de agosto y que abandona la F1 después de 2026.

El Autódromo Internacional del Algarve se estrenó en el Mundial de F1 en octubre de 2020, durante la pandemia de covid-19, y estuvo en el calendario también otro año, en 2021.

Antes de esa breve etapa, Portugal acogió su primer Gran Premio en 1958 en Oporto, antes de trasladarse en 1959 a Monsanto y luego a Estoril, donde estuvo instalado entre 1984 y 1996.

Otras noticias: ¡Lando Norris hace historia! Se corona campeón mundial de Fórmula 1 temporada 2025 en Abu Dabi

La historia reciente del Gran Premio de Portugal está marcada por su regreso al calendario de la Fórmula 1 tras más de dos décadas de ausencia. La interrupción de 24 años terminó gracias a la pandemia, que permitió que el Autódromo Internacional do Algarve en Portimão se convirtiera en la sede de la máxima categoría.

En esta nueva era moderna, el dominio ha sido absoluto para Mercedes. El indiscutible ganador de ambas ediciones ha sido Lewis Hamilton. En 2020, el británico no solo se llevó la victoria con su monoplaza Mercedes, sino que usó ese triunfo para romper el récord histórico de más victorias en la F1. Hamilton repitió la hazaña en 2021, asegurando su segunda victoria en Portimão con el equipo Mercedes y consolidando su lugar como el piloto más exitoso en esta nueva fase de la carrera lusa.

Como referencia histórica, antes de este regreso, la última vez que la F1 visitó Portugal fue en 1996, en el clásico circuito de Estoril. En aquella ocasión, el ganador fue Jacques Villeneuve al mando de un Williams-Renault. Un año antes, en 1995, la victoria fue para el también piloto de Williams-Renault, David Coulthard.

Otras noticias: Los 5 grandes héroes deportivos del 2025 conoce quiénes son