Lando Norris se corona Campeón Mundial de Fórmula 1 2025: Lista de los últimos 10 campeones
Conoce a los pilotos con más títulos en la historia de la Fórmula 1.
Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos/Estos son los diez últimos campeones del mundo de pilotos y constructores de la Fórmula 1, así como los pilotos con más títulos en la categoría reina del automovilismo, luego de que el británico Lando Norris se coronase este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi:
- Los diez últimos campeones de la Fórmula 1:
. Pilotos:
2025: Lando Norris (GBR/McLaren)
2024: Max Verstappen (NED/Red Bull)
2023: Max Verstappen (NED/Red Bull)
2022: Max Verstappen (NED/Red Bull)
2021: Max Verstappen (NED/Red Bull)
2020: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)
2019: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)
2018: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)
2017: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)
2016: Nico Rosberg (GER/Mercedes)
. Constructores:
2025: McLaren (Lando Norris y Oscar Piastri)
2024: McLaren (Lando Norris y Oscar Piastri)
2023: Red Bull (Max Verstappen y Sergio Pérez)
2022: Red Bull (Max Verstappen y Sergio Pérez)
2021: Mercedes (Lewis Hamilton y Valtteri Bottas)
2020: Mercedes (Lewis Hamilton y Valtteri Bottas)
2019: Mercedes (Lewis Hamilton y Valtteri Bottas)
2018: Mercedes (Lewis Hamilton y Valtteri Bottas)
2017: Mercedes (Lewis Hamilton y Valtteri Bottas)
2016: Mercedes (Lewis Hamilton y Nico Rosberg)
- Los pilotos con más títulos en la historia de la Fórmula 1:
. 7 títulos:
Lewis Hamilton (GBR, 1985): 2008 (McLaren-Mercedes), 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020 (Mercedes)
Michael Schumacher (GER, 1969): 1994 (Benetton-Ford), 1995 (Benetton-Renault), 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 (Ferrari)
. 5 títulos:
Juan Manuel Fangio (ARG, 1911-1995): 1951 (Alfa Romeo), 1954 (Maserati/Mercedes-Benz), 1955 (Mercedes-Benz), 1956 (Ferrari) y 1957 (Maserati)
. 4 títulos:
Max Verstappen (NED, 1997): 2021, 2022, 2023, 2024 (Red Bull-Honda)
Sebastian Vettel (GER, 1987): 2010, 2011, 2012 y 2013 (Red Bull-Renault)
Alain Prost (FRA, 1955): 1985, 1986 (McLaren-Tag Porsche), 1989 (McLaren-Honda) y 1993 (Williams-Renault)
. 3 títulos:
Ayrton Senna (BRA, 1960-1994): 1988, 1990 y 1991 (McLaren-Honda)
Nelson Piquet (BRA, 1952): 1981 (Brabham-Ford), 1983 (Brabham-BMW) y 1987 (Williams-Honda)
Niki Lauda (AUT, 1949-2019): 1975, 1977 (Ferrari) y 1984 (McLaren-Tag Porsche)
Jackie Stewart (GBR, 1939): 1969 (Matra-Ford), 1971 y 1973 (Tyrrell-Ford)
Jack Brabham (AUS, 1926-2014): 1959, 1960 (Cooper-Climax) y 1966 (Brabham-Repco)
Resultado del GP de Abu Dabi de F1 y clasificaciones del Mundial
Resultado del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1, 24 y última carrera del campeonato mundial, disputada este domingo en el circuito de Yas Marina:
- Max Verstappen (NED/Red Bull) los 306,183 km en 1 h 26:07.469
- Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 12.594
- Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 16.572
- Charles Leclerc (MON/Ferrari) 23.279
- George Russell (GBR/Mercedes) 48.563
- Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:07.562
- Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:09.876
- Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:12.670
- Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:14.523
- Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:16.166
- Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:19.014
- Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:21.043
- Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:22.158
- Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:23.794
- Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:24.399
- Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:30.327
- Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta
- Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta
- Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1 vuelta
- Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1 vuelta
. Clasificaciones definitivas del Mundial de F1 2025
- Mundial de pilotos:
- Lando Norris (GBR) 423 puntos -- CAMPEÓN --
- Max Verstappen (NED) 421
- Oscar Piastri (AUS) 410
- George Russell (GBR) 319
- Charles Leclerc (MON) 242
- Lewis Hamilton (GBR) 156
- Andrea Kimi Antonelli (ITA) 150
- Alexander Albon (THA) 73
- Carlos Sainz Jr (ESP) 64
- Fernando Alonso (ESP) 56
- Isack Hadjar (FRA) 51
- Nico Hülkenberg (GER) 49
- Oliver Bearman (GBR) 42
- Liam Lawson (NZL) 38
- Estéban Ocon (FRA) 38
- Lance Stroll (CAN) 34
- Yuki Tsunoda (JPN) 33
- Pierre Gasly (FRA) 22
- Gabriel Bortoleto (BRA) 19
- Franco Colapinto (ARG) 0
- Jack Doohan (AUS) 0
- Constructores:
- McLaren-Mercedes 833 puntos -- CAMPEÓN --
- Mercedes 469
- Red Bull 451
- Ferrari 398
- Williams-Mercedes 137
- Racing Bulls-Red Bull 92
- Aston Martin-Mercedes 90
- Haas-Ferrari 80
- Sauber-Ferrari 68
- Alpine-Renault 22