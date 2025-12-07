Lando Norris se corona Campeón Mundial de Fórmula 1 2025: Lista de los últimos 10 campeones

Conoce a los pilotos con más títulos en la historia de la Fórmula 1.

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos/Estos son los diez últimos campeones del mundo de pilotos y constructores de la Fórmula 1, así como los pilotos con más títulos en la categoría reina del automovilismo, luego de que el británico Lando Norris se coronase este domingo en el Gran Premio de Abu Dabi:

- Los diez últimos campeones de la Fórmula 1:

. Pilotos:

2025: Lando Norris (GBR/McLaren)

2024: Max Verstappen (NED/Red Bull)

2023: Max Verstappen (NED/Red Bull)

2022: Max Verstappen (NED/Red Bull)

2021: Max Verstappen (NED/Red Bull)

2020: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2019: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2018: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2017: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

2016: Nico Rosberg (GER/Mercedes)

. Constructores:

2025: McLaren (Lando Norris y Oscar Piastri)

2024: McLaren (Lando Norris y Oscar Piastri)

2023: Red Bull (Max Verstappen y Sergio Pérez)

2022: Red Bull (Max Verstappen y Sergio Pérez)

2021: Mercedes (Lewis Hamilton y Valtteri Bottas)

2020: Mercedes (Lewis Hamilton y Valtteri Bottas)

2019: Mercedes (Lewis Hamilton y Valtteri Bottas)

2018: Mercedes (Lewis Hamilton y Valtteri Bottas)

2017: Mercedes (Lewis Hamilton y Valtteri Bottas)

2016: Mercedes (Lewis Hamilton y Nico Rosberg)

- Los pilotos con más títulos en la historia de la Fórmula 1:

. 7 títulos:

Lewis Hamilton (GBR, 1985): 2008 (McLaren-Mercedes), 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020 (Mercedes)

Michael Schumacher (GER, 1969): 1994 (Benetton-Ford), 1995 (Benetton-Renault), 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004 (Ferrari)

. 5 títulos:

Juan Manuel Fangio (ARG, 1911-1995): 1951 (Alfa Romeo), 1954 (Maserati/Mercedes-Benz), 1955 (Mercedes-Benz), 1956 (Ferrari) y 1957 (Maserati)

. 4 títulos:

Max Verstappen (NED, 1997): 2021, 2022, 2023, 2024 (Red Bull-Honda)

Sebastian Vettel (GER, 1987): 2010, 2011, 2012 y 2013 (Red Bull-Renault)

Alain Prost (FRA, 1955): 1985, 1986 (McLaren-Tag Porsche), 1989 (McLaren-Honda) y 1993 (Williams-Renault)

. 3 títulos:

Ayrton Senna (BRA, 1960-1994): 1988, 1990 y 1991 (McLaren-Honda)

Nelson Piquet (BRA, 1952): 1981 (Brabham-Ford), 1983 (Brabham-BMW) y 1987 (Williams-Honda)

Niki Lauda (AUT, 1949-2019): 1975, 1977 (Ferrari) y 1984 (McLaren-Tag Porsche)

Jackie Stewart (GBR, 1939): 1969 (Matra-Ford), 1971 y 1973 (Tyrrell-Ford)

Jack Brabham (AUS, 1926-2014): 1959, 1960 (Cooper-Climax) y 1966 (Brabham-Repco)

Resultado del GP de Abu Dabi de F1 y clasificaciones del Mundial

Resultado del Gran Premio de Abu Dabi de Fórmula 1, 24 y última carrera del campeonato mundial, disputada este domingo en el circuito de Yas Marina:

Max Verstappen (NED/Red Bull) los 306,183 km en 1 h 26:07.469 Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) a 12.594 Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 16.572 Charles Leclerc (MON/Ferrari) 23.279 George Russell (GBR/Mercedes) 48.563 Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 1:07.562 Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) 1:09.876 Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:12.670 Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) 1:14.523 Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 1:16.166 Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 1:19.014 Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 1:21.043 Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 1:22.158 Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 1:23.794 Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:24.399 Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 1:30.327 Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) a 1 vuelta Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1 vuelta Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1 vuelta

. Clasificaciones definitivas del Mundial de F1 2025

- Mundial de pilotos:

Lando Norris (GBR) 423 puntos -- CAMPEÓN -- Max Verstappen (NED) 421 Oscar Piastri (AUS) 410 George Russell (GBR) 319 Charles Leclerc (MON) 242 Lewis Hamilton (GBR) 156 Andrea Kimi Antonelli (ITA) 150 Alexander Albon (THA) 73 Carlos Sainz Jr (ESP) 64 Fernando Alonso (ESP) 56 Isack Hadjar (FRA) 51 Nico Hülkenberg (GER) 49 Oliver Bearman (GBR) 42 Liam Lawson (NZL) 38 Estéban Ocon (FRA) 38 Lance Stroll (CAN) 34 Yuki Tsunoda (JPN) 33 Pierre Gasly (FRA) 22 Gabriel Bortoleto (BRA) 19 Franco Colapinto (ARG) 0 Jack Doohan (AUS) 0

- Constructores: