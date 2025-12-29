Lo mejor del 2025 | El departamento de fútbol aficonado de la FPF presentó logros del año

Conoce los nombres de los campeones del 2025 en el fútbol aficionado.

Panamá/El 2025 quedará marcado en los libros de historia como un año sin precedentes para el balompié base de nuestro país.

El departamento de Fútbol Aficionado de la Federación Panameña de Fútbol reportó cifras astronómicas, con la organización de más de 2 mil 400 partidos que encendieron la pasión en las 13 Ligas Provinciales, desde Chiriquí hasta Darién.

Aquí te presentamos el desglose de una temporada donde el talento emergió desde la arena hasta el tabloncillo:

LFN: El Camino al Ascenso

La Liga de Fútbol Nacional (LFN), nuestra vibrante tercera división, fue el epicentro de la lucha por subir de categoría.

• Torneo Apertura: El Atlético Río Abajo se alzó con la gloria tras una dramática tanda de penales contra Don Bosco Jr.

• Torneo Clausura: Los chiricanos de Bambanes FC dieron el golpe sobre la mesa al coronarse campeones tras vencer 1-0 al Atlético Río Abajo en diciembre,.

• Boletos a Liga PROM: ¡Habemus nuevos integrantes en la división de plata! El Atlético Río Abajo (Conferencia Este) y Don Bosco Jr de Herrera (Conferencia Oeste) sellaron su ascenso a la Liga PROM,. Don Bosco Jr logró su cupo tras golear 5-0 a Bambanes FC en un repechaje decisivo.

Futsal y Fútbol Playa: Reyes del Tabloncillo y la Arena

• Futsal: En una emocionante final en la Arena Roberto Durán, el Río Abajo Futsal Club demostró su jerarquía al vencer 3-1 a Villa 9, llevándose el título y un premio de 15 mil dólares,.

• Fútbol Playa: La primera edición de la Liga Nacional de Fútbol Playa fue un éxito total en la Ciudad Deportiva Irving Saladino, donde el CD Milenio Panamá Oeste se proclamó monarca tras un ajustado 5-4 ante Tocumen.

Torneo Infanto Juvenil: El Futuro del País

El semillero nacional no descansó, con más de seis meses de intensa actividad en las categorías Sub-14 y Sub-16. Estos son los dueños de la gloria juvenil:

• CD Plaza Amador (Sub-14 masculino).

• Sporting San Miguelito (Sub-16 masculino).

• Santa Fe FC (Sub-14 femenino).

• Liga Provincial de Bocas del Toro (Sub-16 femenino).

Este despliegue masivo de fútbol, que incluyó a clubes de la LPF, Liga PROM y LFF, reafirma que el desarrollo del fútbol panameño es una maquinaria que no se detiene, funcionando como un gran engranaje donde cada liga provincial es una pieza clave para que la pelota nunca deje de rodar en cada rincón del istmo.

Con infromación de la Federación Panameña de Fútbol.

