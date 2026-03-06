Universidad de Panamá inicia periodo de postulaciones para elección de nuevo rector

El proceso electoral definirá a las autoridades académicas de 16 facultades y nueve centros regionales universitarios en todo el país para el periodo 2026-2031.

La Universidad de Panamá (UP) se prepara para elegir a las nuevas autoridades que regirán la casa de estudios superiores para el periodo 2026-2031, para lo que han anunciado el inicio del período de postulaciones a partir del próximo lunes, para quienes aspiren a ocupar los cargos de rector, decanos de las distintas facultades y directores de centros regionales.

Las votaciones se llevarán a cabo el 1 de julio de este año. El rector de la UP Eduardo Flores Castro, informó a través de un comunicado que las postulaciones se recibirán del 9 de marzo al 13 de abril, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., bajo la coordinación del Organismo Electoral Universitario (OEU).

De acuerdo con el calendario electoral aprobado, la admisión preliminar de candidaturas comenzará el 20 de abril, mientras que la publicación oficial de los aspirantes se hará mediante edicto durante 48 horas, seguido de un período de impugnaciones de dos días hábiles.

Elecciones universitarias 2026

El proceso electoral definirá a las autoridades académicas de 16 facultades y nueve centros regionales universitarios en todo el país. Entre las facultades convocadas se encuentran áreas como Medicina, Derecho y Ciencias Políticas, Economía, Enfermería, Humanidades, Arquitectura, Farmacia, Odontología e Informática, entre otras.

También participarán los centros regionales ubicados en Azuero, Bocas del Toro, Coclé, Colón, Darién, Los Santos, Veraguas, Panamá Oeste y San Miguelito, lo que convierte estas elecciones en uno de los procesos internos más amplios de la universidad.

¿Quiénes podrán votar?

Según las reglas del proceso electoral de la Universidad de Panamá, podrán ejercer el voto:

Profesores con tres o más años de antigüedad y organización académica activa.

con tres o más años de antigüedad y organización académica activa. Personal administrativo con nombramiento permanente y al menos cinco años de servicio.

con nombramiento permanente y al menos cinco años de servicio. Estudiantes regulares matriculados antes del 30 de septiembre de 2025 y que figuren en el registro electoral final.

El rector Flores también recordó a la comunidad universitaria que los vehículos, bienes y recursos institucionales no deben utilizarse para actividades de proselitismo electoral.

Por su parte, el presidente del OEU, Rufino Fernández, hizo un llamado a profesores, administrativos y estudiantes a respetar los plazos establecidos y participar activamente en el proceso.

Fernández enfatizó que el ejercicio del voto debe estar libre de presiones, intimidaciones o cualquier tipo de condicionamiento, al advertir que estas prácticas afectan la legitimidad de las elecciones universitarias.

El funcionario expresó además su confianza en que la comunidad universitaria contribuirá a garantizar un proceso transparente y democrático, clave para la institucionalidad de la Universidad de Panamá.

