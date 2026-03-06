Niños en albergues expuestos a irregularidades: Brenes cuestiona protocolos de protección para más de 700 menores

El sistema de protección infantil en Panamá mantiene actualmente más de 700 niños y niñas distribuidos entre albergues de protección, centros de temporalidad escolar y otros espacios de atención especializada.

La situación del Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen y las denuncias sobre el manejo de menores bajo protección estatal continúan generando cuestionamientos sobre el funcionamiento del sistema de protección de la niñez en Panamá.

Para la diputada Alexandra Brenes, presidenta de la Comisión de la Mujer, la Niñez y la Familia de la Asamblea Nacional, la renuncia de autoridades no es suficiente para resolver los problemas detectados.

Según la diputada, las investigaciones deben continuar para determinar responsabilidades dentro de las instituciones encargadas de proteger a niños, niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad.

Como siempre lo he dicho, esto no acaba con una renuncia. Las investigaciones tienen que seguir, tienen que haber responsables”, solicitó Brenes.

La diputada explicó que desde su despacho continúan recibiendo denuncias relacionadas con el manejo de casos de menores bajo protección estatal, lo que ha obligado a canalizar múltiples situaciones directamente ante el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y los juzgados de Niñez.

Brenes señaló que uno de los principales problemas detectados es la ausencia o incumplimiento de protocolos en la atención de los menores, lo que puede afectar su estabilidad emocional y su proceso de protección.

En inspecciones realizadas en distintos albergues del país, incluyendo centros en la provincia de Colón, la Comisión de la Mujer identificó irregularidades en procedimientos relacionados con la entrega o manejo de niños bajo custodia institucional, en uno de los albergues de Colón, con una de las psicólogas de la Senniaf.

De acuerdo con la diputada, algunas acciones se ejecutan de manera improvisada cuando se anuncian visitas o supervisiones, en lugar de mantener una gestión constante y organizada dentro de los centros.

Se incumplió un protocolo de entrega a un niño, y la misma hermana, la monjita, se atrevió a decirnos delante de la misma psicóloga que lo habían hecho porque venía la diputada", detalló.

También alertó sobre decisiones que, según la información que ha recibido, estarían enviando de forma directa a los menores a albergues sin agotar previamente la búsqueda de alternativas dentro de su propio entorno familiar.

Uno de los casos muy graves que nos llegó reciente es de una madre de ocho hijos que, lamentablemente, no sabe dónde están sus hijos porque la Senniaf se los quitó. Y nosotros ya hemos mandado carta, hemos puesto en conocimiento al Mides, mandamos carta también al Juzgado de Niñez para saber, no que nos den la información a nosotros, sino que puedan responder a las notas que la misma madre ha enviado", reclamó.

Más de 700 niños en albergues

El sistema de protección infantil en Panamá mantiene actualmente más de 700 niños y niñas distribuidos entre albergues de protección, centros de temporalidad escolar y otros espacios de atención especializada.

Brenes explicó que algunos centros son administrados por fundaciones y organizaciones que, en ciertos casos, mantienen mejores condiciones de infraestructura que instalaciones institucionales del Estado.

Sin embargo, insistió en que el país debe replantear el modelo de protección, especialmente en lo relacionado con los albergues de protección, que han sido objeto de cuestionamientos en distintos periodos.

Familias acogentes

Como parte de las reformas impulsadas, recientemente fue sancionada por el presidente la ley de familias acogentes, un modelo que busca ofrecer una alternativa temporal para los menores que deben ser separados de sus hogares por situaciones de violencia, abandono o vulnerabilidad.

Este sistema permite que los niños permanezcan dentro de un ambiente familiar mientras se resuelve su situación legal o social.

Actualmente, existen 72 familias acogentes registradas, que han cumplido con al menos 13 requisitos y evaluaciones psicosociales para poder recibir temporalmente a menores bajo protección estatal.

Según Brenes, el objetivo es fortalecer este modelo y promover que más familias se integren al sistema para reducir la institucionalización de los niños.

La diputada también explicó que el fortalecimiento del programa de familias acogentes está ligado a la discusión de la Ley de Adopciones, que actualmente se encuentra en análisis dentro de una subcomisión legislativa.

Ambas normativas buscan crear un sistema más integral que permita mejorar las alternativas de protección para los menores y facilitar procesos como la adopción cuando sea necesario.

Violencia contra la mujer

Brenes también abordó la situación de la violencia contra las mujeres en el país, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Brenes advirtió que las cifras de violencia doméstica y femicidios continúan en aumento, lo que refleja que las políticas de prevención aún no logran frenar el problema.

Además, cuestionó el presupuesto destinado a las acciones de prevención, señalando que los recursos asignados al Ministerio de la Mujer representan apenas alrededor de 1.5 dólares por mujer en el país para programas de sensibilización y prevención.

La diputada insistió en que la respuesta al problema debe ser interinstitucional, con la participación de múltiples entidades del Estado y programas educativos que también involucren a los hombres en los procesos de prevención.

