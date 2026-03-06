Más de mil residentes en El Crisol denuncian cuatro días sin agua y años de problemas con el suministro

Los residentes también manifestaron preocupación por el impacto de la falta de agua en la higiene del hogar, el cuidado de los niños y el funcionamiento de una planta de tratamiento ubicada en el complejo.

Ciudad de Panamá, Panamá/Residentes de cuatro torres residenciales en el sector de El Crisol denunciaron que llevan al menos cuatro días sin suministro de agua potable, una situación que, aseguran, se suma a años de fallas constantes en el servicio que enfrentan desde 2017.

Según explicaron moradores del proyecto, en el complejo viven aproximadamente mil personas, distribuidas en cerca de 400 familias, quienes dependen de un sistema de abastecimiento que califican como insuficiente para la cantidad de residentes.

Los afectados señalaron que el servicio de agua les llega de forma intermitente desde hace varios años, pero la situación se agravó recientemente luego de trabajos realizados por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), tras los cuales aseguran que el suministro dejó de llegar por completo.

“Tenemos cuatro días sin agua. Ayer trajeron algunos camiones cisterna, pero no es suficiente para la cantidad de familias que vivimos aquí”, indicó uno de los residentes durante una entrevista.

De acuerdo con los vecinos, el principal problema radica en la infraestructura que abastece al complejo. Explican que actualmente están conectados a una tubería de seis pulgadas que se desprende de una línea principal de 16 pulgadas en la vía Domingo Díaz, pero que luego se reduce a cuatro pulgadas, lo que limita la presión y el volumen de agua que llega al área.

Esta situación, sumada al crecimiento de la población en el sector y a la altura de las torres, provoca que el complejo reciba apenas una fracción del caudal necesario.

“Lo que nos llega es prácticamente un remanente, quizás ni el 10% del agua que debería llegar para abastecer a más de mil personas”, aseguró otro residente.

Aunque en el lugar existe una estación de bombeo y un tanque de almacenamiento provisional, los vecinos señalan que estas soluciones son apenas paliativas y no logran cubrir la demanda de la comunidad. Además, advierten que las bombas de agua trabajan de forma continua, lo que podría provocar daños en el sistema.

Los residentes también manifestaron preocupación por el impacto de la falta de agua en la higiene del hogar, el cuidado de los niños y el funcionamiento de una planta de tratamiento ubicada en el complejo.

Ante la crisis, algunos camiones cisterna han sido enviados para abastecer a la comunidad; sin embargo, los moradores aseguran que el suministro es insuficiente para cubrir las necesidades de todos los edificios.

El proyecto residencial contempla la construcción de 21 torres, pero hasta el momento solo se han edificado cuatro, en parte debido a los problemas persistentes con el sistema de abastecimiento de agua.

Los residentes hacen un llamado a las autoridades para que se instale una nueva tubería que conecte directamente desde la línea principal de la vía Domingo Díaz hacia El Crisol, lo que permitiría mejorar la presión y garantizar un suministro adecuado.

En medio de las protestas y reclamos, el diputado Luis Duke se presentó en el lugar para intentar mediar y buscar una solución entre la comunidad y las autoridades. Mientras tanto, los residentes aseguran que continuarán exigiendo respuestas ante una situación que, afirman, afecta su calidad de vida desde hace casi ocho años.

Con información de Hellen Concepción