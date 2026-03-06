Puesto de salud construido hace dos años sigue sin personal en comunidad de la comarca Ngäbe Buglé

Ante este panorama, la comunidad hace un llamado al Ministerio de Salud para que brinde una respuesta pronta , habilite el centro de salud y asigne el personal necesario.

Bocas del Toro/En la comunidad de Boca de Guariviara, ubicada en la comarca Ngäbe-Buglé, distrito de Jirondai, moradores denuncian que el puesto de salud local permanece sin funcionar, pese a que la infraestructura fue culminada hace aproximadamente dos años.

Según los residentes, el centro de atención médica aún no ha sido entregado oficialmente, ni cuenta con personal de salud ni insumos, lo que obliga a los habitantes a trasladarse hacia otras comunidades para recibir atención médica, recorridos que pueden tomar entre dos y tres horas.

Los comunitarios aseguran que esta situación afecta a varias poblaciones cercanas que también dependen de este centro para recibir atención básica.

“La gente del Minsa no nos manda personal que nos atienda, principalmente cuando hay enfermedades", expresó uno de los moradores.

Varias comunidades dependen del puesto de salud

De acuerdo con los residentes, el puesto de salud de Boca de Guariviara no solo beneficiaría a esta comunidad, sino también a pobladores de Cerro Ñique, Dudori, Chalite, Centro Daira, Coy y Surcubencina, quienes actualmente enfrentan dificultades similares para acceder a servicios médicos.

Los moradores explicaron que, debido a las condiciones geográficas del área y la falta de vías de acceso adecuadas, muchas comunidades han quedado prácticamente aisladas, especialmente tras la interrupción de rutas de transporte que anteriormente facilitaban la movilidad hacia otras zonas.

“Es importante que el gobierno tome cartas en el asunto y nos ponga una lancha rápida en este puesto de salud para dar primeros auxilios a la comunidad”, señaló otro residente.

Uno de los mayores temores de los habitantes son las emergencias médicas que ocurren durante la noche, especialmente en casos de mujeres embarazadas o pacientes en estado crítico, que deben ser trasladados durante horas para recibir atención.

Los residentes indicaron que muchas familias no cuentan con recursos económicos ni medios de transporte para movilizar a los pacientes, lo que aumenta el riesgo en situaciones urgentes.

Ante este panorama, la comunidad hace un llamado al Ministerio de Salud para que brinde una respuesta pronta, habilite el centro de salud y asigne el personal necesario.

Además, aseguran que en la zona existe personal de salud idóneo que podría ocupar estos puestos, lo que permitiría comenzar a ofrecer atención médica en esta apartada región de la comarca Ngäbe Buglé.

Información de Nixón Miranda

Otras notas que le pueden interesar: