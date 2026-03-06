Hallan a hombre muerto dentro de un auto en La Chorrera

Residentes del área manifestaron su preocupación, señalando que no es la primera vez que ocurre un hecho violento en el lugar, y denunciaron además la falta de iluminación en la vía.

Panamá Oeste/Las investigaciones continúan tras el hallazgo de un hombre muerto con heridas de bala dentro de un vehículo en La Chorrera. El hallazgo fue reportado cerca de las 11:45 p.m. del jueves, en la vía que conduce hacia Río Congo, cerca de la plaza El Arado y de la barriada Juan Pablo II. En el lugar fue encontrado un hombre de aproximadamente 40 años, sin vida y con varios impactos de bala dentro de un vehículo sedán color gris.

De acuerdo con las autoridades, el automóvil se encontraba detenido en la vía en dirección hacia La Chorrera, cerca de un camino de piedra poco transitado, por donde se presume habrían huido los responsables del crimen.

Residentes del área manifestaron su preocupación, señalando que no es la primera vez que ocurre un hecho violento en el lugar, y denunciaron además la falta de iluminación en la vía.

Un residente comentó que “la delincuencia se sabe dónde y cuándo ocurre. A ese señor lo encontraron muerto más adelante. Según la gente, vivía en otra barriada, pero de ahí no sé más nada”.

Otro vecino manifestó que “aquí, detrás de la caseta, robaban a las personas cuando esperaban el bus a las 3:30 a.m. Los buses demoran en salir y la oscuridad en el lugar es total, no hay iluminación. Está muy peligroso en esta área”.

Las autoridades confirmaron que el vehículo en el que se encontraba la víctima era alquilado. El Ministerio Público realizó el levantamiento del cadáver durante la madrugada de este viernes y abrió las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, residentes hacen un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia en el área y reparar las luminarias. Hasta el momento, no hay personas aprehendidas por este crimen.

Con información de Yiniva Caballero.