La Acodeco y la ASEP ponen bajo la lupa aumentos en planes de telefonía

Panamá/Los aumentos recurrentes en los planes de servicios de telefonía e internet ofrecidos por empresas operadoras en Panamá han encendido las alertas de las autoridades.

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) solicitó a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) investigar estos incrementos, mientras que la entidad de defensa del consumidor confirmó que ya inició una investigación preliminar desde febrero pasado, para analizar posibles afectaciones a la libre competencia en el mercado.

Aunque el mercado de telecomunicaciones en Panamá opera bajo un esquema de libre competencia que permite a las empresas fijar sus precios conforme a las reglas del sector, la ASEP considera necesario evaluar si estos aumentos aplicados por distintos operadores en periodos similares podrían afectar las condiciones de competencia en el mercado.

De acuerdo con la ASEP, las empresas Tigo y Cable & Wireless Panamá han aplicado incrementos de precios en los últimos años en planes asociados a servicios de internet residencial, telefonía móvil pospago, telefonía fija y televisión pagada. Esta situación ha generado inquietud entre los usuarios, quienes han manifestado su malestar ante los ajustes en los costos de los servicios.

Como parte de su labor de fiscalización, la ASEP también realizó el pasado 21 de febrero inspecciones a las empresas Tigo y Cable & Wireless Panamá. Durante estas verificaciones se detectaron deficiencias en los procesos de atención y gestión de solicitudes de los usuarios.

Entre los aspectos observados se identificó la necesidad de mantener visible el Reglamento de Deberes y Derechos de los Usuarios, así como mejorar los tiempos de atención y la efectividad en la gestión de las solicitudes presentadas por los clientes. La entidad reguladora advirtió que, de persistir estas situaciones, se aplicarán las sanciones contempladas en la normativa vigente.

La ASEP reiteró que continuará reforzando sus acciones de fiscalización en todo el país para garantizar servicios públicos de calidad, continuos y confiables para la población.

Tras el pronunciamiento de la ASEP, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia emitió un comunicado para aclarar el marco legal que rige el mercado de telecomunicaciones.

"Las empresas que prestan servicios de telecomunicaciones, por ley no están obligadas a suministrar informes para justificar los ajustes a las tarifas de los servicios móviles, salvo cuando exista un solo operador", dice el comunicado de Acodeco.

La entidad explicó que su papel en este sector es velar por el funcionamiento adecuado del mercado bajo las reglas de libre competencia.

"La función principal de Acodeco en el mercado de telecomunicaciones, así como en otros sectores regulados, es velar por la libre competencia. Por esta razón, en beneficio de los consumidores, esta entidad inició de oficio una investigación preliminar el 19 de febrero de 2026, ante posibles acciones adoptadas por las empresas de telecomunicaciones al momento de realizar aumentos de precios y modificaciones en los planes de telefonía celular".

La institución agregó que estas actuaciones se sustentan en el marco legal vigente que le otorga competencias para actuar en defensa de los consumidores.

