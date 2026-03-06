Ministerio de Educación asegura que garantiza clases pese a obras y escuelas en alquiler

En materia de alimentación, se distribuirán más de 137 millones de meriendas escolares y 48 millones de almuerzos , beneficiando a más de 746 mil estudiantes y contribuyendo al bienestar integral de la niñez y juventud panameña.

Ciudad de Panamá, Panamá/Con la primera semana del año escolar ya cumplida, más de 950 mil estudiantes han retomado las clases en 3,112 centros educativos del país, acompañados por 52,757 docentes, dando inicio formal al calendario académico 2026 en las 16 regiones educativas. Así lo anunció este viernes, en rueda de prensa, el Ministerio de Educación (Meduca).

El Meduca asegura que, pese a algunos desafíos logísticos, el inicio de clases se ha desarrollado con normalidad, fortaleciendo el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante la implementación del rediseño curricular y garantizando la educación presencial en la mayoría de los planteles.

Se detalló que se han inaugurado cinco nuevos centros educativos: Piedra de Amolar, en Veraguas; Colegio Moisés Castillo Ocaña, en Panamá Oeste; Centro de Educación Media de La Arena, en Herrera; e IPT Agua Fría y Boca de Lara, en Darién.

Además, se indicó que próximamente se sumarán otros seis centros, completando un total de 50 nuevas escuelas que beneficiarán a miles de estudiantes.

Paralelamente, se ha trabajado en la eliminación de 580 aulas rancho y 212 escuelas rancho, sustituyéndolas por estructuras seguras de cemento con aulas teóricas, salones de informática y áreas de preescolar, mejorando así el entorno educativo en todo el país.

Garantía de clases pese a dificultades

Sobre la continuidad de la educación en escuelas alquiladas o en remodelación, la ministra Lucy Molinar destacó: "todas las escuelas que están siendo alquiladas o que son intervenidas tienen un común denominador: sus estudiantes están siendo atendidos, esa sí fue una premisa que nos propusimos y se ha cumplido".

En el caso de Elena Ch. de Pinate "nos ha pasado de todo, desde una pandilla que llegó donde el contratista y le dijo si no pasas por taquilla no. Hasta hace unas semanas que los baños del gimnasio donde iban a instalar unos modulares los reventaron todos y tuvimos que volver a hacer todo el proceso de nuevo, invertir nuevamente dinero. El contratista tiene un plazo que termina el mes de abril para tener listos los modulares donde vamos a dar clase, pero el tiempo en que se haga la construcción”.

Dijo que abrigan la esperanza de que, si le meten 24/7, tengamos lo más pronto posible la escuela nueva. "Lo único que para nosotros no es negociable es que los estudiantes pierdan un día de clase”.

Actualmente, 11 escuelas en proceso de mejoras están operando en instalaciones alquiladas para asegurar la continuidad de clases a 10,215 estudiantes, mientras que los proyectos de construcción y modernización continúan en todo el país, con 142 iniciativas en marcha y una inversión total de $773 millones.

El inicio del año escolar también incorpora avances tecnológicos: 1,710 centros educativos cuentan con internet de alta velocidad (1000 MBPS), fortaleciendo la conectividad y el acceso a recursos digitales para los estudiantes.

Alimentación y bienestar estudiantil

En materia de alimentación, se distribuirán más de 137 millones de meriendas escolares y 48 millones de almuerzos, beneficiando a más de 746 mil estudiantes y contribuyendo al bienestar integral de la niñez y juventud panameña.

El primer trimestre académico se extenderá del 2 de marzo al 29 de mayo, seguido del primer receso escolar del 1 al 5 de junio, garantizando la continuidad de las actividades educativas programadas.

Con información de Jocelyn Mosquera.