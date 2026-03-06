Atalaya exige soluciones al histórico problema de agua potable

Durante la reunión, los residentes esperaban que las autoridades presentaran propuestas concretas y soluciones viables para mejorar la distribución del agua potable y evitar que la comunidad siga enfrentando esta carencia histórica .

Veraguas, Atalaya/En una reunión extraordinaria, los residentes de Atalaya se congregaron para exigir respuestas de las autoridades sobre el histórico problema de abastecimiento de agua potable, que cada año afecta a la comunidad.

El encuentro contó con la participación del nuevo director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), Luis Santana, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Herrera, representantes de la Secretaría de Metas, así como funcionarios de la gobernación y la alcaldía de Atalaya.

Los vecinos no ocultaron su frustración y preocupación. Uno de ellos expresó que "aquí el pueblo lo ve como una solución a corto plazo; es que se habiliten y se instalen más tanques de reserva para que las tuberías por lo menos se mantengan. Si no es así, estos problemas o estos proyectos a largo plazo, el problema va a ser mayor y el pueblo está cansado ya de seguir con esta carencia de agua".

Otra residente agregó que "esperamos que algún día tengamos agua, porque hemos luchado de años tras años y todavía tenemos problemas con el agua y es triste lo que aquí se ve".

Durante la reunión, los residentes esperaban que las autoridades presentaran propuestas concretas y soluciones viables para mejorar la distribución del agua potable y evitar que la comunidad siga enfrentando esta carencia histórica.

"Estamos comprometidos a escuchar y trabajar en medidas que beneficien al pueblo de Atalaya", señalaron los funcionarios presentes, quienes destacaron la necesidad de articular soluciones a corto y largo plazo.

La reunión concluyó con el compromiso de las autoridades de evaluar las opciones inmediatas, incluyendo la instalación de nuevos tanques de reserva, mientras se desarrollan proyectos más amplios que garanticen abastecimiento seguro y sostenible para los habitantes de Atalaya.

Con información de Ney Castillo.