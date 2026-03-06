MIDA descarta brotes en el ganado de Panamá Oeste

El MIDA pidió a los productores que, de darse algún caso, lo informen en cualquiera de las seis instalaciones de la entidad en Panamá Oeste.

Panamá Oeste/Las autoridades del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) salieron al paso de la preocupación que generó en redes sociales la muerte de una res en el sector de Sirí de los Sotos, en Capira, sobre la que se rumoraba que había sido atacada y que el ganado podría estar afectado por bacterias o virus.

El MIDA anunció que, hasta el momento, no se ha detectado ningún brote ni enfermedad que afecte al ganado de forma masiva en Panamá Oeste. Las pruebas realizadas por veterinarios del ministerio sobre la res fallecida no confirmaron la presencia de bacterias o virus en ese caso específico.

Sobre los rumores de que la muerte se habría producido entre varias reses, Ruth Hidalgo, directora regional del MIDA en Panamá Oeste, indicó que "nosotros no tenemos ningún reporte debido a esa muerte que supuestamente se había pasado entre hermanos. Según información de los médicos veterinarios que están en el área, eso es falso, eso es totalmente falso, porque solamente una res murió en el Siri de los Sotos y se le hizo la prueba de Clostridium, que es la que hacen los médicos veterinarios, y salió negativa".

El ministerio explicó que no hay indicios de que esta sea una situación generalizada en la región, y destacó la importancia de la vigilancia constante.

"Hacemos un llamado a los productores a mantenerse vigilantes ante cualquier síntoma en el ganado y a solicitar apoyo de personal veterinario ante cualquier duda para evitar la muerte de los animales y prevenir posibles contaminaciones en caso de que exista algún agente infeccioso".

Con información de Yiniva Caballero.