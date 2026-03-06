Pase -U: Ifarhu anuncia jornada de pago para estudiantes que no han cobrado en la comarca Emberá

Las autoridades reiteraron el llamado a padres de familia, acudientes y estudiantes beneficiarios que no hayan recibido el pago a presentarse en el punto habilitado dentro del periodo establecido para completar el proceso.

Ciudad de Panamá/El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) informó que del lunes 9 al miércoles 11 de marzo de 2026 se realizará una jornada de reprogramación de pagos del Programa de Asistencia Social Educativo Universal (Pase-U) dirigida a estudiantes de la comarca Emberá que no pudieron cobrar el beneficio en las fechas previamente establecidas.

De acuerdo con la entidad, la jornada busca garantizar que los estudiantes beneficiarios reciban el apoyo económico, especialmente aquellos que por distintos motivos no lograron retirar el pago durante el calendario regular.

El Ifarhu detalló que el punto habilitado para realizar el pago será el enlace Sambú – Puerto Indio, donde los beneficiarios podrán acudir para completar el trámite.

Según el anuncio oficial, el horario de atención será de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde durante los tres días de la jornada especial.

La atención será de la siguiente forma:

Lunes 9 de marzo: Escuela Río Sábalo y Escuela Day Purú, ubicadas en el distrito de Sambú, en el corregimiento de Río Sábalo

Martes 10 de marzo: Escuela Pavarando, Escuela Boro Bichi y Escuela Condoto, distrito de Sambú, corregimiento Jinhurundo

Miércoles 11 de marzo: Escuela I.T.P Unadrusia y Escuela Krincha Drua, distrito de Sambú, en el corregimiento de Río Sábalo

El Programa Pase-U forma parte de las políticas públicas orientadas a apoyar la permanencia de estudiantes en el sistema educativo, mediante la entrega de transferencias económicas condicionadas al cumplimiento de requisitos académicos y de asistencia escolar.

Las autoridades reiteraron el llamado a padres de familia, acudientes y estudiantes beneficiarios que no hayan recibido el pago a presentarse en el punto habilitado dentro del periodo establecido para completar el proceso.

