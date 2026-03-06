Una de las trabajadoras de aseo atropelladas fue operada de emergencia y continúa en estado delicado

En cuanto a la otra colaboradora afectada en el accidente, se informó que sufrió golpes en la cabeza y requirió 13 puntos de sutura, pero fue dada de alta la tarde del jueves.

Ciudad de Panamá, Panamá/Las autoridades informaron este viernes 6 de marzo sobre la evolución del estado de salud de una de las trabajadoras de aseo que resultó gravemente herida tras ser atropellada por un autobús en el corregimiento de Juan Díaz.

El director de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD), Ovil Moreno, indicó que la colaboradora Eusebia de Suárez fue sometida a una cirugía de emergencia durante la madrugada luego de que su condición se complicara tras el accidente ocurrido el día anterior.

Según explicó el funcionario, la trabajadora —quien tiene 25 años de servicio en la institución— entró en estado de coma y fue trasladada desde el Hospital Susana Jones Cano, ubicado en 24 de Diciembre, hacia el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social.

Puedes leer: Bus de Tanara atropella a dos trabajadoras de Aseo; se mantienen bajo atención médica

Durante la intervención quirúrgica, los médicos lograron drenar la sangre acumulada en su cabeza, procedimiento que era necesario para estabilizar su condición. Tras la operación, los especialistas informaron que la paciente se mantiene estable, aunque continúa en estado de coma bajo observación médica.

Moreno detalló que recibió información de los familiares de la trabajadora alrededor de las 3:45 de la madrugada, momento en el que le confirmaron que la cirugía había concluido satisfactoriamente.

En cuanto a la otra colaboradora afectada en el accidente, Yadira Pinto, se informó que sufrió golpes en la cabeza y requirió 13 puntos de sutura, pero fue dada de alta la tarde del mismo día.

Ambas mujeres, conocidas como “hormiguitas”, forman parte del personal operativo de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario y fueron atropelladas por un autobús cuando cruzaban la calle luego de finalizar su jornada laboral.

Las autoridades de tránsito mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias del hecho, mientras la entidad reiteró el llamado a los conductores a manejar con precaución y respetar a los trabajadores que realizan labores en las vías públicas.