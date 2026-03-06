Investigan hallazgo de un cadáver en una finca privada en David

El cadáver fue trasladado a la morgue judicial de David, donde se le practicará el examen necrológico que establece la ley para determinar las causas de la muerte.

David, Chiriquí/El Ministerio Público, en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y la Policía Nacional, inició investigaciones tras el hallazgo del cadáver de un ciudadano que no portaba identificación, localizado dentro de una finca privada en el sector de Mata del Nance y Quintero, en el corregimiento de Las Lomas, distrito de David, provincia de Chiriquí.

El cuerpo fue encontrado la tarde de este viernes por un trabajador de la finca que realizaba una inspección en las cercas de los potreros de la propiedad. Tras el hallazgo, el empleado notificó a los propietarios de la granja, quienes a su vez alertaron a unidades de la Policía Nacional.

De acuerdo con la información preliminar, el cadáver presentaba signos de violencia. El cuerpo se encontraba boca arriba, a un costado de la cerca perimetral de la finca, en un camino utilizado para acceder al río David.

Al lugar acudieron funcionarios del Ministerio Público, personal de Criminalística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y agentes de la DIJ, quienes iniciaron las diligencias correspondientes, incluyendo la inspección ocular de la escena, la recolección de indicios y el levantamiento del cuerpo.

Posteriormente, el cadáver fue trasladado a la morgue judicial de David, donde se le practicará el examen necrológico que establece la ley para determinar las causas de la muerte.

Hasta el momento, en la provincia no se han reportado personas desaparecidas en este sector del distrito de David, específicamente en el corregimiento de Las Lomas.

Con información de Demetrio Ábrego