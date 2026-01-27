Encuentran con vida a adulto mayor de 63 años tras varios días desaparecido cerca del río David

De acuerdo con información preliminar, fueron vecinos del área quienes lograron ubicar al hombre en medio de un herbazal, donde se encontraba visiblemente deshidratado.

Chiriquí/Un adulto mayor de 63 años fue encontrado con vida luego de varios días de intensa búsqueda en el sector de Las Perlas, en áreas cercanas al río David, en la provincia de Chiriquí.

De acuerdo con información preliminar suministrada por persona del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), fueron vecinos del área quienes lograron ubicar al hombre en medio de un herbazal, donde se encontraba visiblemente deshidratado. Tras el hallazgo, decidieron trasladarlo de inmediato a las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ubicadas a corta distancia del lugar.

Desde ese punto, el adulto mayor fue trasladado en ambulancia del Sistema Único de Manejo de Emergencias hacia un centro hospitalario, donde permanece bajo observación médica para evaluar su estado de salud.

"Agradecemos a la comunidad que estuvo muy a la expectativa de también acompañarnos en lo que es la búsqueda de esta persona", indicó Monica Acosta, directora regional del Sinaproc.

Cabe resaltar que las acciones de búsqueda desplegadas en esta zona también permitieron el hallazgo de un joven, quien actualmente es investigado por el Ministerio Público por su presunta vinculación con un caso de intento de feminicidio contra su madre, ocurrido en el mismo distrito y en áreas cercanas a Las Perlas.

Con información de Ivan Saldaña