Panamá y Ucrania firman acuerdos de cooperación y abren puerta a nuevos proyectos bilaterales

Tras la firma de los documentos, el canciller panameño destacó que este acercamiento abre nuevas oportunidades de cooperación entre ambos países.

Panamá/Panamá y Ucrania dieron un paso para fortalecer su relación bilateral con la firma de dos documentos de cooperación suscritos en la Cancillería panameña. El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, y el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, firmaron una hoja de ruta de trabajo entre ambas naciones para el periodo 2026-2029 y un memorando de entendimiento.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sybiha, se encuentra en Panamá desde ayer jueves y durante su visita sostendrá reuniones con distintos órganos del Estado.

Tras la firma de los documentos, el canciller panameño destacó que este acercamiento abre nuevas oportunidades de cooperación entre ambos países.

Este es el primer paso. He sido invitado a visitar Kiev, también el presidente. Por supuesto tenemos que encontrar las oportunidades apropiadas para esa visita cuando el presidente lo ordene”, expresó.

El canciller ucraniano Andrii Sybiha, por su parte, manifestó su interés en que Panamá participe en los esfuerzos de reconstrucción de su país una vez concluya la guerra con Rusia, un conflicto que ya suma cuatro años.

China y la retención de buques con banderas panameñas

Durante el encuentro también se le consultó al canciller panameño sobre informaciones publicadas en medios internacionales relacionadas con la retención y mayor verificación de buques con bandera panameña en puertos de China.

Martínez-Acha indicó que este tipo de inspecciones forma parte de la dinámica habitual de la industria marítima.

Pensamos que esas detenciones son producto de la rutina de la industria marítima porque también se dan detenciones en otros puertos y a otras banderas”, señaló.

El canciller también hizo referencia a la relación diplomática entre Panamá y China. “Nosotros deseamos mantener una relación con China respetuosa y lo único que pedimos es que separen una dirección de la Corte Suprema de Justicia de cualquier otra interpretación que ellos puedan tener”, manifestó.

El jefe de la diplomacia panameña indicó que ha visto las publicaciones en medios internacionales sobre este tema, aunque aclaró que hasta el momento Panamá no ha recibido comunicación formal por la vía diplomática relacionada con la situación de estos buques.

Con información de María De Gracia.