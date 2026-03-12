Autoridades refuerzan control de rabia silvestre en la provincia de Los Santos

De acuerdo con el MIDA, este tipo de operativos se realizan durante todo el año en distintos puntos de la provincia y del país, con el objetivo de fortalecer la vigilancia epidemiológica, proteger la salud animal y la salud pública, así como salvaguardar el bienestar del sector ganadero y la producción pecuaria.

Los Santos/Un total de 51 murciélagos de la especie Desmodus rotundus, conocidos comúnmente como murciélagos vampiros, fueron capturados por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) a través de la Coordinación Regional de Salud Animal de Los Santos, como parte de las acciones de vigilancia epidemiológica y prevención de la rabia silvestre.

Las capturas se realizaron en el corregimiento de Villa Lourdes y en la comunidad de La Pintada de Tonosí. Posteriormente, los ejemplares fueron liberados, lo que contribuye a disminuir la propagación del virus dentro de las colonias y a reducir el riesgo de transmisión de rabia al ganado de la región.

La jornada estuvo a cargo del doctor Erasto Castillero, con el apoyo de la doctora Almendra Crovari, médico veterinario interno, y de la estudiante Gabriela Matos.

De acuerdo con el MIDA, este tipo de operativos se realizan durante todo el año en distintos puntos de la provincia y del país, con el objetivo de fortalecer la vigilancia epidemiológica, proteger la salud animal y la salud pública, así como salvaguardar el bienestar del sector ganadero y la producción pecuaria.

La institución también recordó a los productores que la forma más efectiva de prevenir la rabia es mediante la vacunación periódica de todos los animales, aplicando buenas prácticas de vacunación y respetando la cadena de frío.

En ese sentido, se recomienda reportar cualquier animal con sintomatología nerviosa, caído, sospechoso o encontrado muerto al celular o WhatsApp 6550-8486, a través de la aplicación o la página web Alerta Animal, o directamente en las agencias del MIDA a nivel nacional.