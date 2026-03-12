Béisbol Mayor 2026 | Panamá Oeste lista para el debut ante Herrera en el Campeonato Nacional

Herrera vs Panamá Oeste juego del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 el viernes 13 de marzo desde las 7:00 pm EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/La novena de Panamá Oeste se declara preparada para iniciar una nueva aventura en el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026, torneo que arranca este viernes 13 de marzo con un atractivo duelo frente a Herrera en el Estadio Mariano Rivera de La Chorrera, encuentro que será transmitido en vivo por TVMAX.

Luego de una temporada anterior en la que los Vaqueros de Panamá Oeste no lograron los resultados esperados, el equipo llega renovado y con la motivación de volver a ser protagonista dentro del béisbol mayor panameño. La organización apuesta por una mezcla de experiencia y juventud para competir en un torneo que promete ser uno de los más exigentes de los últimos años.

Uno de los aspectos más destacados dentro de la plantilla es la incorporación de cuatro refuerzos provenientes del equipo campeón del Campeonato Nacional Juvenil, quienes ahora tendrán la oportunidad de demostrar su talento en la categoría mayor. La presencia de estos jóvenes peloteros representa una apuesta importante por el futuro del béisbol en Panamá Oeste, además de aportar energía y competitividad al roster.

Al frente del equipo estará el nuevo estratega José Camarena, quien asumió el reto de dirigir a los Vaqueros con la misión de cambiar la historia reciente del conjunto y devolverlo a la pelea por los primeros lugares del campeonato.

En declaraciones ofrecidas a TVMAX, Camarena explicó que la preparación del equipo comenzó hace varias semanas con un enfoque integral que incluyó tanto el aspecto físico como el mental.

“Nosotros empezamos desde el 12 de enero el entrenamiento con estos muchachos. Nos preparamos primeramente en el gimnasio, bastante trabajo físico, y también estuvimos trabajando mucho lo que es el aspecto mental, tratando de entrar en la mente de ellos y expandir una actitud positiva y ganadora”, señaló el dirigente.

El técnico destacó que ese trabajo psicológico fue clave para fortalecer la confianza del grupo tras una campaña anterior complicada. Según Camarena, el objetivo fue construir una mentalidad competitiva antes de pasar al trabajo estrictamente deportivo.

“Eso fue lo primero que se hizo con este equipo, luego comenzamos con el trabajo en el terreno y ahora estamos en la etapa de juegos de confrontación, afinando detalles para llegar listos al inicio del campeonato”, agregó.

El debut de Panamá Oeste promete ser uno de los partidos más atractivos de la jornada inaugural del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, ya que enfrentará a una siempre competitiva novena de Herrera, en un escenario que suele reunir a una gran cantidad de fanáticos del béisbol.

El Estadio Mariano Rivera, casa de los Vaqueros, se prepara para recibir a la afición en un ambiente cargado de expectativa. Para el equipo del oeste de la provincia de Panamá, iniciar el torneo con una victoria sería clave para marcar el tono de la temporada y comenzar a construir una campaña exitosa.

El duelo está programado para las 7:00 de la noche y será transmitido en directo a través de las pantallas de TVMAX, permitiendo que los aficionados de todo el país sigan el inicio de una nueva edición del torneo más importante del béisbol panameño.

Con juventud, preparación y una nueva dirección técnica, Panamá Oeste buscará demostrar desde el primer juego que está listo para competir y luchar por un lugar entre los protagonistas del campeonato.