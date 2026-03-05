Reactivan proyecto de planta de tratamiento de aguas residuales en David

El proyecto incluye la construcción de la planta de tratamiento, así como infraestructura clave para el manejo de las aguas residuales en la ciudad.

Chiriquí/El proyecto para el diseño, construcción y rehabilitación del sistema de aguas residuales y la planta de tratamiento del distrito de David, en la provincia de Chiriquí, fue reactivado y se espera que entre en funcionamiento en un plazo aproximado de tres a cuatro años.

El anuncio fue realizado durante un recorrido en el que participó el ministro de Metas, José Ramón Icaza, junto a funcionarios de la empresa encargada de ejecutar los trabajos. La obra contempla una inversión que podría superar los $350 millones de dólares.

Según las autoridades, el proyecto incluye la construcción de la planta de tratamiento, así como infraestructura clave para el manejo de las aguas residuales en la ciudad.

“Lo que es el reinicio del proyecto de la planta de tratamiento de agua residual desde David, incluye lo que es la colectora, las conexiones domiciliares y las líneas de impulsión, sumado de lo que es la planta de tratamiento y tres estaciones de bombeo, un proyecto muy importante”, indicó Icaza.

El objetivo principal es recolectar las aguas residuales provenientes de viviendas y comercios a través de un sistema de tuberías que las conducirá hasta una planta de tratamiento. Allí se realizará el proceso de purificación antes de que el agua sea descargada nuevamente en el río.

Las autoridades consideran que la obra permitirá mejorar el manejo sanitario y ambiental de la ciudad, además de reducir el impacto de las aguas residuales en los cuerpos de agua cercanos.

Por su parte, algunos residentes han expresado que esperan que el proyecto se concrete según lo anunciado. No obstante, también manifestaron preocupación por las posibles afectaciones que puedan generarse durante su ejecución, especialmente en el sistema vial y en la movilidad de quienes viven en el área.

Con información de Demetrio Ábrego